Robert Lewandowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Razem ze swoją ukochaną Anną uchodzą za wzorowe małżeństwo. Para doczekała się dwóch córek, Klary i Laury. Obecnie mieszkają w słonecznej Hiszpanii. "Fakt" ustalił, że cena domów w okolicy, gdzie mieszkają Lewandowscy, wynosi ponad 20 milionów złotych. Na święta postanowili jednak opuścić swoją willę i przyjechać do Polski, aby spędzić czas z rodziną. Jak się okazuje, ich pobyt nie trwał zbyt długo. Anna i Robert Lewandowscy wrócili do Barcelony, aby świętować sylwestra. Pokazali zdjęcia z imprezy w bardzo dużym gronie.

Anna Lewandowska z mężem w sylwestrowych stylizacjach

Jeszcze 31 grudnia Robert Lewandowski pokazywał na Instagramie nagrania z treningu piłkarskiego. Później nadszedł czas na odrobinę zabawy. Sportowiec i jego żona opublikowali w sieci zdjęcia z noworocznej imprezy. Widać, że humory dopisywały zakochanym, ponieważ uśmiech towarzyszył im na każdym kadrze. Anna była ubrana w srebrny zestaw, na który składał się top i mini spódnica. Do całości dobrała sandałki na obcasie. Trenerka w srebrnym topie była widziana kilka miesięcy temu, podczas imprezy "Italo disco", którą zorganizowała z mężem po odnowieniu przysięgi małżeńskiej.

Robert postawił na nieco luźniejszy styl i założył trampki. "Szczęśliwego Nowego Roku" - napisali po angielsku i katalońsku. Pod postem pojawiły się komentarze internautów. Fani życzyli parze wszystkiego dobrego. Nie zabrakło również nawiązania do piłkarskiej formy Lewandowskiego, który ostatnio nie radzi sobie najlepiej na boisku. "Oby ten rok był twoim rokiem mistrzu", "Zacznij strzelać i widzimy się w Euro", "Lewy, wracaj do formy", "Robert, ty jesteś najlepszy. Pokaż to raz jeszcze" - pisali pod postem. Szczególną uwagę zwraca również ubiór Lewego, który marynarkę zestawił ze sportowymi butami.

Robert Lewandowski spędził sylwestra w gronie bliskich

Na sylwestrowej imprezie z Lewandowskimi było około 60 osób. Dużą część grupy stanowili hiszpańscy trenerzy bachaty, którzy na co dzień współpracują z Anną. Nie zabrakło także gości z Polski. Na sylwestrze pojawiła się siostra piłkarza, Milena Lewandowska-Miros, która pokazała swoją stylizację na Instagramie. Na zdjęciach widoczni byli także: Tomasz Zawiślak i Krzysztof Jankowski. ZOBACZ TEŻ: Kucharski wbija szpilę Lewandowskim. "Traktują ludzi niemalże jak poddanych". W tle papier toaletowy

Milena Lewandowska Fot. @lewandowskamilena7 / Instagram