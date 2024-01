Andrzej Duda jest jednym z polityków, który aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Prezydent Polski ma na Instagramie aż trzy profile. Dwa oficjalne i jeden prywatny, z którego lubi posty celebrytów i publikuje osobiste treści. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że polityk zostawił serduszko pod zdjęciem Roksany Węgiel. Na swoim prywatnym profilu na Instagramie podzielił się także efektami regularnych treningów. "Trochę ruchu rano? Polecam każdemu! Nie trzeba dużo" - napisał. Teraz prezydent Polski ponownie postanowił pokazać, że czasami potrafi odłożyć sprawy polityczne na bok. Jego noworoczne życzenia z pewnością przejdą do historii.

Andrzej Duda złożył życzenia noworoczne. Z tej okazji opublikował mem

Kilka godzin po oficjalnym orędziu z okazji Nowego Roku Andrzej Duda postanowił pokazać obserwatorom, że ma dystans do własnej osoby. W sylwestrowy wieczór prezydent Polski opublikował na swoim prywatnym profilu na Instagramie fotomontaż przedstawiający go z żoną w tanecznym splocie. W opisie Andrzej Duda złożył życzenia i zwrócił się do twórcy zdjęcia. "Dziękujemy z Agatą za ten cudowny mem. Serdeczne pozdrowienia i noworoczne życzenia dla wszystkich, a zwłaszcza dla anonimowego autora" - napisał pod zdjęciem. Chociaż post prezydenta miał być zabawny, to nie wszyscy internauci docenili jego humor. W komentarzach pojawiły się głosy krytyki.

Internauci wyśmiewają Andrzeja Dudę. "Żenada"

Obserwatorzy nie podzielili entuzjazmu prezydenta i skrytykowali jego życzenia. "Pan myśli, że ludzie śmieją się z panem. Niestety muszę uświadomić, śmiejemy się z pana. Bo gdybyśmy się nie śmiali, to musielibyśmy płakać", "Skróconej kadencji życzę", "Parodia prezydenta", "Niestety pan żeś sam jest żywy mem. Odliczamy dni do końca tej żenującej prezydentury", "Rany boskie! Prezydent 38-milionowego kraju w środku Europy podaje bzdurne memy. Kończ pan, wstydu oszczędź" - pisali pod postem.