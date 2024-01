Jak co roku, stacje telewizyjne zorganizowały swoje sylwestry. W TVP można było oglądać "Sylwestra z Dwójką", a w Polsacie "Sylwestrową Moc Przebojów". Andrzej Kosmala, czyli menadżer Krzysztofa Krawczyka, który uważa się za eksperta muzycznego, na jednej z imprez nie zostawił suchej nitki i zabrał głos na Facebooku. Pozostał też zaskakująco bezlitosny dla Urszuli, co nie spodobało się jego obserwatorom.

Andrzej Kosmala atakuje sylwestra Polsatu i... Urszulę

Według Andrzeja Kosmali, impreza publicznego nadawcy była zorganizowana z większym rozmachem. W Polsacie w jego ocenie, zabrakło m.in. dobrego oświetlenia czy makijażu gwiazd. "Koncert TVP2 zabija pod względem technicznym Polsat. No, ale to kosztuje. A Polsat to kompromitacja - nawet make-upu nie zapewnili" - grzmiał na Facebooku. A w jednym z komentarzy nie popisał się klasą i zaatakował wykonawczynię hitu "Konik na biegunach". "Urszula wyglądała jak świnka Piggi", stwierdził Kosmala, co spotkało się z uzasadnioną krytyką jego obserwatorów. "Myślę, że nie na miejscu to porównanie", "Taki komentarz nie przystoi", "O kobiecie w taki sposób, serio?" - czytamy.

Urszula na sylwestrze Polsatu w 2023 roku. Fot. Kapif.pl

Internauci oceniają sylwester TVP2 i Polsatu. Która zabawa telewizyjna lepsza?

O ile nikt nie pozwala na krytykę Urszuli, jeśli chodzi o organizację telewizyjnych sylwestrów, zdania obserwatorów Kosmali są już za to podzielone. "Też wczoraj stwierdziłem, że to najgorszy sylwester, w wieloletniej historii Polsatu. Koło 21.00 miałem nadzieję że coś się rozkręci, ale nie. Z ekranu wiało nudą i tylko Doda dodała kolorów. Poza tym Golca ledwo było słychać i telewidzowie nie mieli uczty", "W pełni się z panem zgadzam. Jedynie nie podobało mi się promowanie syna pani Edyty Górniak za pieniądze sponsorów", "Każda ze stacji bardzo dużo od siebie dała i nie można zarzucać, że ktoś był lepszy lub gorszy", "Doceniam pracę jaka włożył pan np. w karierę Krzysztofa Krawczyka, ale post niepotrzebny o takiej treści", "Jeśli włączam TVP2 i znowu beczy Zenek M. to zdecydowanie wybieram gorszy technicznie Polsat" - podsumowali internauci pod postem menadżera Krzysztofa Krawczyka.