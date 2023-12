Gorączka sylwestrowej nocy 2023 trwa. Na Instagramie widzimy mnóstwo wspomnień kończącego się roku, co chociażby zaprezentowała Katarzyna Cichopek. Poza kadrami z pracy czy z zagranicznych wojaży prowadząca śniadaniówkę pokazała zdjęcie z zaręczyn, o czym wspominaliśmy tutaj. W sieci ponadto mnóstwo inspirujących stylizacji gwiazd. Dorota Szelągowska życzyła obserwatorom szampańskiej zabawy w eleganckiej czerni, zaś Marina w ponadczasowym złocie. Zobaczcie, co dokładnie założyły gwiazdy z okazji sylwestrowych sesji zdjęciowych.

Dorota Szelągowska cała na czarno. "Witaj Marylin"

"Szampańskiej zabawy i dobrego Nowego Roku 2024" - napisała Dorota Szelągowska w sylwestrowym poście. Luźna, czarna sukienka na ramiączka wraz z wiszącymi, srebrnymi kolczykami idealnie pasują znanej projektantce wnętrz. Szelągowska postanowiła dopełnić całą stylizację blond lokami, połyskującym cieniem do powiek oraz czerwoną pomadką, dzięki czemu niektórym skojarzyła się z pewną amerykańską gwiazdą. "Witaj Marylin" - napisała jedna z fanek. Takich porównań było całe mnóstwo. Inni obserwatorzy Szelągowskiej również nie szczędzili jej komplementów. "Wow, pięknie", "Ale pani ładnie wygląda", "Piękna kobieta" - czytamy w komentarzach. W takim wydaniu rzadko możemy zobaczyć Dorotę Szelągowską. Jak wam się podoba znana projektantka w wieczorowej wersji?

Marina olśniewa w złocie. Wyjątkowa sesja

"Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę ci harmonii w sercu, uśmiechu na twarzy i sukcesów we wszystkim, co robisz. Niech to będzie twój najlepszy rok" - napisała wokalistka pod sylwestrowym postem. Na zdjęciu z sesji dla marki biżuteryjnej widzimy Marinę w modnej złotej mini z charakterystycznym wycięciem na dekolcie. Do tego subtelna biżuteria w postaci wisiorków, bransoletek i pierścionków. Wokalistka ma na zdjęciu lekko pofalowane włosy i makijaż w odcieniach nude. "Piękna", "Śliczna", "Szczęśliwego Nowego Roku kochana!" - piszą obserwatorzy artystki. Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.