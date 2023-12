"Sylwester z Dwójką" zbliża się wielkimi krokami. Na zakopiańskiej scenie wystąpi między innymi Roxie Węgiel, Justyna Steczkowska oraz Edyta Górniak, która ceni sobie pewnego rodzaju izolację przed wielkimi występami. Artystka nocuje bowiem w innym hotelu niż pozostali wokaliści. Co więcej wiadomo na ten temat?

Edyta Górniak otrzymała specjalny nocleg. Wszystko przez potrzebę "absolutnej ciszy"

Część artystów występujących w tym roku na scenie TVP nocuje w Aquarionie, zaś Edyta Górniak śpi w zakopiańskim hotelu Belvedere. Nie ma to jednak nic wspólnego z rzekomym sporem z innymi występującymi. Diwa ma pewne wymagania, które muszą zostać spełnione przed jej występem. - To prawda, że Edyta Górniak otrzymała inny hotel i nie będzie spała tam, gdzie Justyna Steczkowska, czy Rafał Brzozowski, czyli w Aquarionie. Nie jest to jednak spowodowane żadnymi konfliktami z gwiazdami. Po prostu Edyta bardzo poważnie podchodzi do występów scenicznych i potrzebuje absolutnej ciszy oraz spokoju, żeby przygotować się do występu. Artystka przed koncertami nie może sobie pozwolić na rozpraszający hałas i harmider - zdradził informator "Super Expressu".

Edyta Górniak nocuje w luksusach KAPiF.pl

Edyta Górniak wiele razy wbijała szpile Paulli. Ta po latach zabrała głos

Wokalistka przyznała w rozmowie z nami, że Górniak wielokrotnie atakowała ją słownie. - To jest krzywdzące - podsumowała Paulla. - Osoba, która mówi o miłości, a jak tylko może, to zawsze wbije szpilkę koledze z branży. A to robią tylko osoby, które mają jakieś kompleksy, czują się zagrożone... Mówić o miłości, a być tą miłością i nią żyć, to są dwie różne sprawy. Jak słucham takich jej wypowiedzi, to mam wrażenie, że ona o tym mówi, a tym nie żyje. Ale nie wiem, to jest moja, pewnie nieobiektywna, subiektywna opinia. Ile osób, tyle opinii. Uważam, że brudy się pierze w domu. Nie mówi się publicznie o ludziach źle, bo to zawsze świadczy o tobie. Wszystko jest energią. To, co mówisz o innych, wraca do ciebie - dodała następnie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

