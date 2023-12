Katarzyna Cichopek jest w związku z Maciejem Kurzajewskim. Para prezenterów nie stanęła jeszcze na ślubnym kobiercu, ale są już po zaręczynach, czego mogliśmy domyślić się po widoku ogromnego pierścionka na palcu prawej dłoni znanej aktorki. W filmiku stanowiącym podsumowanie 2023 roku Cichopek pokazała kadr z zaręczyn, gdzie możemy ponownie go zobaczyć.

Zobacz wideo Krzan szykuje się na ślub Kurzopków?

Katarzyna Cichopek ma za sobą udany rok. W tle pierścionek zaręczynowy

Mnóstwo gwiazd w dniu sylwestra dzieli się kluczowymi wspomnieniami z minionego roku. Nie inaczej postąpiła Cichopek, która niemalże każdego dnia dostarcza fanom aktualizacji dotyczących swojego życia. Rok 2023 upłynął jej między innymi na pracy w "Pytaniu na śniadanie", chwilach rodzinnych i podróżach z Maciejem Kurzajewskim, z którym jest w miłosnej relacji. Jeden z kadrów widoczny na filmiku Cichopek ukazuje prawdopodobnie jej zaręczyny. Widzimy uśmiechniętą prezenterkę z Kurzajewskim, która dumnie pokazuje duży pierścionek. Po zdjęcie zapraszamy do galerii.

Katarzyna Cichopek wraca do zaręczyn z Kurzajewskim PLOTEK EXCLUSIVE

Katarzyna Cichopek i Kurzajewski wkrótce mogą stanąć na ślubnym kobiercu. Co na to tarocista?

Zdaniem tarocisty z kanału Matt Max Tarot ślub Cichopek i Kurzajewskiego, o którym głośno w mediach, ma odbyć się tajemnicy. Swoje zdanie na ten temat wyraził w rozmowie z "Super Expressem". - Widzę bardzo dużo walki, i z jednej strony jest walka z jakąś kobietą, a z drugiej strony jest walka i staranie się o miłość, o utrzymanie tej relacji. I wcale nie mówię, że ta relacja jest w jakimś złym stanie. Nie. Wręcz przeciwnie! Ale mam wrażenie, że jeśli tutaj ma być ślub, to będzie on dosłownie po cichu, żeby nie eskalować konfliktów. Powiedzą o nim po fakcie - wyznał. Tarocista nawiązał ponadto do sporu między zakochanymi a byłą żoną Macieja Kurzajewskiego. - Przedstawiają [karty - red.] kobietę ze skrzyżowanymi mieczami na piersiach, która ma zasłonięte oczy. Ona nie widzi, jaka jest sytuacja, nie widzi, jaki jest problem, a mimo to walczy - oznajmił.