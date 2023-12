Nowy serwis informacyjny "19:30" miał być nową jakością i różnić się od "Wiadomości", ale niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. Zaledwie po kilku dniach nadawania, zaliczył poważną wtopę, w wydaniu z 30 grudnia. Prowadził je wtedy Zbigniew Łuczyński. Chodzi o materiał o rzekomych filmach zakazanych w TVP w ostatnich latach. Traf chciał, że tytuły, który miały od dawna nie pojawiać się na antenach TVP, były emitowane bez problemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Łepkowska wskazuje, które seriale TVP powinny się skończyć. Są zaskoczenia

W programie informacyjnym TVP podano listę filmów zakazanych

Informacje ostatniego wydania "19:30" wydawały się niezwykle ciekawe. - Półkowniki Prawa i Sprawiedliwości. W redakcji filmowej Telewizji Polskiej funkcjonowała lista filmów zakazanych. Widzowie TVP nie mogli oglądać m.in. "Człowieka z marmuru", "Obywatela Jonesa" oraz "Pokłosia" - powiedział Zbigniew Łuczyński przed materiałem Blanki Dżugaj. Usłyszeliśmy w nim, że rzekoma lista filmów zakazanych obejmowała 17 produkcji, których nie można było wyświetlać na antenach TVP. - Przypomina mi to czasy komuny, ale nie jest to zaskoczeniem dla mnie - podsumowała w materiale Agnieszka Holland. - Myślałem, że to mamy już z głowy. Powtarzać te błędy to jest takie trochę żenujące - dodał Jerzy Zelnik. Tymczasem dziennikarze Onetu zweryfikowali informacje programu "19:30" i okazuje się, że większość filmów, która miała być rzekomo blokowana przez władze TVP, znajdowała swoje miejsce na antenie.

Lista filmów zakazanych w TVP. Fot. screen '19:30' TVP VOD.

Onet dementuje materiał "19:30" o zakazanych filmach

Jak podaje Onet, "Obywatel Jones" Agnieszki Holland, rzekomo będący filmem zakazanym w TVP, emitowany był w TVP Kultura 1 i 2 grudnia 2023 r. Zaś przywołanego "Człowieka z marmuru" można było zobaczyć w TVP Kultura 6 oraz 8 listopada 2023 r., a "Człowieka z żelaza" wyemitowano w TVP Kultura 13 oraz 15 listopada 2023 r. "Skłodowska" była pokazana 23 i 25 listopada 2023 r. w TVP Kultura, a "Przyjaźń bez granic" wyświetlono 20 czerwca 2023 r. w TVP2. To nie koniec.

Film Radosława Piwowarskiego z główną rolą Krystyny Jandy - "Kochankowie mojej mamy" emitowano w TVP1 w 2017 i 2018 r. oraz w 2017 r. w TVP Kultura, tak samo jak i film "Pestka" (kilkukrotna emisja na antenach TVP Kultura i TVP Kobieta w latach 2021-2023). W TVP emitowano też wbrew temu, co usłyszeliśmy w "19:30", film "Zabawa, zabawa" Kingi Dębskiej. Produkcja była wyświetlona w grudniu 2021 r. w TVP Kobieta. W czerwcu 2022 r. pokazano ją na antenie TVP2 oraz dwukrotnie w październiku w TVP Kultura. Film był także pokazywany trzykrotnie w 2023 roku w TVP Kobieta, jeden raz w TVP2 oraz dwukrotnie we wrześniu w TVP Kultura. Z kolei film "Dzień dobry, kocham cię" widzowie mogli obejrzeć 26 grudnia 2020 r., 4 czerwca 2021 r. oraz 5 czerwca 2021 r. na antenie TVP1. W maju 2021 r. film dwukrotnie był emitowany w TVP Seriale. W tym samym roku trzykrotnie pojawił się także na antenie TVP Kobieta. Ostatnia jego emisja była 18 czerwca 2023 r. w TVP Seriale. W TVP1 emitowano też bez problemu film "Zieja" - ostatni raz 8 oraz 10 kwietnia 2023 r.

Agnieszka Holland w programie '19:30'. Fot. screen '19:30', TVP VOD.