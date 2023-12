Michał Adamczyk, Samuel Pereira czy Marcin Tulicki od 20 grudnia nie wychodzą z Telewizji Polskiej na Placu Powstańców, gdzie mieści się Telewizyjna Agencja Informacyjna. W rozmowie z Plotkiem Maciej Orłoś uważa, że robią to specjalnie. Według prowadzącego "Teleexpress" dotychczasowi propagandyści Prawa i Sprawiedliwości chcą doprowadzić do zamieszek. Póki co, w związku z ich okupacją budynku, TVP Info nadaje teraz z Woronicza.

Byli pracownicy TVP chcieliby zamieszek? Dlatego mają nie wychodzić z budynku TAI

Byli pracownicy TVP są cały czas wspierani przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy od startu ich okupacji, pod płaszczykiem interwencji poselskich, przynoszą im niezbędne do życia rzeczy. Zorganizowali nawet wigilię w dawnej siedzibie TVP Info. Donald Tusk zamierza wyciągnąć z tego konsekwencje, bo według niego ich działanie wykracza poza standardy interwencji poselskich. - Każdy odpowie indywidualnie za to, co robił. Nieważne, czy jest parlamentarzystką, czy parlamentarzystą PiS-u. To bez znaczenia. Będziemy też głosowali nad uchyleniem immunitetów tym wszystkim, którzy decydowali się na łamanie i naruszanie prawa. Nie będzie świętych krów - zapowiedział premier podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych. Dlaczego byłym pracownikom TVP pozwala się tyle okupować siedzibę TAI? Zapytaliśmy o to Macieja Orłosia, który ma w tym temacie swoją teorię.

Moim zdaniem oni by bardzo chcieli, by ich siłą stamtąd zabrali i nagrali z tego jakieś dantejskie sceny. Mogliby wtedy dalej brnąć w swoją propagandę, że "Koalicja 13 grudnia" ich prześladuje i siłą wyprowadza jak w stanie wojennym. To dla nich wymarzona narracja. Według mnie oni marzą, by tak się to potoczyło. W tej sytuacji uważam, że trzeba poczekać. W końcu im się znudzi i wyjdą. Może ochłoną i dojdą do porozumienia sami ze sobą, pogodzą się ze zmianą? Nie wiem, to są ludzie nieprzewidywalni, ale przecież nie zostaną w budynku TAI na zawsze. Swoją drogą to fascynujące, że Michał Adamczyk nie umie wyjść w telewizji i od tylu dni w niej mieszka - podsumowuje Maciej Orłoś.

Maciej Orłoś w TVP Maciej Orłoś na antenie TVP Info sceptycznie o powrocie do 'Teleexpressu'. 'Towarzyszą mi mieszane uczucia' / Fot. KAPiF.pl

Korwin Piotrowska o wyrzuceniu z pracy. "Żaden z nas nie poszedł okupować redakcji"

Obecnie TVP jak i inne media publiczne są w stanie likwidacji, co zupełnie nie dziwi Karoliny Korwin Piotrowskiej. Zaskoczona jest jednak zachowaniem byłych pracowników TVP, którzy nie umieją rozstać się ze swoją propagandową pracą. - Myślę, że to wszystko, to efekt tego, co się dzieje teraz przez osoby, które nie umieją odejść. Wielu z nas zdarzyło się być wyrzuconym z pracy. Ale chyba żaden z nas po tym, nie poszedł okupować swojego biurka czy redakcji. Zabierało się kartonik z rzeczami i się wychodziło, szukając później nowej pracy. Niestety politycy PiS z garstką dziennikarzy, okupują niektóre pomieszczenia TVP na Placu Powstańców. Oni się dziwią, że dawna opozycja, która teraz rządzi, robi to, co obiecała podczas kampanii wyborczej. Oni powiedzieli, że to zrobią. Dziwię się, że ktoś się dziwi - mówiła niedawno dziennikarka w rozmowie z Plotkiem.