Niespodziewana informacja o śmierci Krzysztofa Respondka obiegła media 22 grudnia. Była ona ogromnym szokiem dla fanów aktora, zwłaszcza że Respondek przez cały czas pracował, a w mediach próżno było szukać doniesień o jego problemach zdrowotnych. Artysta trafił do szpitala nagle z objawami zawału serca, jednak niestety nie udało się go uratować.

Krzysztof Hanke we wzruszających słowach pożegnał Krzysztofa Respondka

Śmierć Krzysztofa Respondka była ogromnym ciosem przede wszystkim dla jego bliskich. Ogromnie przeżył ją jego przyjaciel i współpracownik z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. To właśnie on poinformował w mediach społecznościowych o śmierci aktora. 30 grudnia, podczas pogrzebu Krzysztofa Respondka, Hanke zdobył się na piękny gest i w niezwykle wzruszających słowach powiedział, ile znaczyła dla niego ich przyjaźń.

Jakimi słowami można pożegnać przyjaciela. 25 lat razem jeździliśmy po świecie, setki kilometrów, tysiące występów. Z Krzyśkiem czułem ogromną więź. Chyba już zawsze będę patrzył w lewo, patrząc, czy wyjdziesz zza kulis. To był wielki zaszczyt, żech mog stoć na scenie obok tak wielkiego artysty jak ty - powiedział, cytowany przez serwis slazag.pl.

Pogrzeb Krzysztofa Respondka odbył się w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach o godzinie 10:30. Jak przekazał "Super Express", rodzina aktora miała dwie prośby. Poproszono o nieskładanie kondolencji, a także przekazanie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Szansa na przyszłość" zamiast kupowania kwiatów.

Joanna Bartel wspominała Krzysztofa Respondka

Joanna Bartel w rozmowie z Plotkiem wspominała Krzysztofa Respondka jako niezwykle serdecznego i uwielbianego przez wszystkich człowieka. Od Krzysztofa Hanke dowiedziała się, co tak naprawdę się wydarzyło. "Pytałam się Bercika [Krzysztofa Hanke - red], gdzie to się stało. Mówił tak: 'W domu. Zagraliśmy jeszcze imprezę, przyjechał do domu i się przewrócił'. Parę dni wcześniej, jak gdzieś rozkładali sprzęt, to powiedział chłopakom z ekipy, że im nie pomoże, bo się słabiej czuje i sobie usiadł, by odpocząć. Hanke mi też powiedział, że Krzysiu Respondek był jakiś taki szary na twarzy w ostatnich dniach. Ale tak, to nie pokazywał po sobie żadnych objawów i się nad sobą nie użalał. Pracował i uśmiechał się jak zawsze" - mówiła aktorka.

Krzysztof Respondek z Kabaretem Rak. Fot. Kapif.pl