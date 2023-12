Borys Budka od ponad 20 lat jest związany z partią PO. Nie da się ukryć, że jego kariera coraz bardziej się rozwija. Niedawno współpracownik Donalda Tuska został mianowany ministrem aktywów państwowych. Jego życie prywatne również należy do udanych. Od 12 lat Budka jest w szczęśliwym małżeństwie z Katarzyną Kuczyńską-Budką. O tym, że para ma córkę Lenę wiedzą wszyscy sympatycy polityka. Mało kto jednak ma świadomość, że mężczyzna ma również pasierbicę. Obecnie Michalina jest już dorosła. Jaki ma kontakt z ukochanym mamy?

REKLAMA

Zobacz wideo Paulla o trudnym dzieciństwie i napiętnowaniu w szkole. Inne dzieci się z niej śmiały. Dlaczego?

Borys Budka ma dorosłą pasierbicę. Jak się z nią dogaduje?

Borys Budka w 2011 roku został posłem i obronił doktorat. Ten rok był również przełomowy dla niego pod względem prywatnym. To właśnie wtedy wraz z żoną Katarzyną powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Rodzina zawsze stara się wspierać. Oprócz córki Leny, polityk ma również pasierbicę Michalinę. Okazało się, że ma z nią bardzo dobry kontakt. Od samego początku potrafił się dogadać z dzieckiem żony. Ponadto Budka był dla niej inspiracją. Michalina studiuje prawo. - Mamy świetny kontakt. Misia - Michalina, mieszka już osobno, w Katowicach. (...) Myślę, że byłem trochę inspiracją tego wyboru - mówił Budka w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" i opowiadał o wyborze studiów Michaliny. Po więcej zdjęć polityka zapraszamy do galerii, która znajduje się na górze strony.

08.02.2020 Warszawa. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej . nz od lewej: Borys Budka, Katarzyna Kuczyńska - Budka. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Borys Budka od wielu lat jest mężem Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Nie ukrywa, że ukochana jest dla niego wsparciem

Partnerka ministra jest starsza od niego o siedem lat. Nie było to jednak żadną przeszkodą w zbudowaniu prawdziwej relacji. W 2011 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Niedługo później na świat przyszła Lena. Borys Budka ma ogromne wsparcie od swojej ukochanej żony. Sama Katarzyna Kuczyńska-Budka wyznała, jak wygląda ich relacja. Pomagała mu w budowaniu wizerunku. - Pracujemy razem od wielu lat. Szkoliłam kiedyś polityków, ucząc ich kreowania wizerunku i zdarza mi się recenzować męża. Na szczęście Borys jest świadomy swoich zalet i wad, nieustannie szlifuje swój warsztat. Fantastycznie pracuje w grupie, jest otwarty na konstruktywną krytykę. Korzysta z rad fachowców, co jest jego ogromnym plusem (...) - mówiła w wywiadzie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Borys Budka obraził się na Roberta Górskiego. "Wziął to do siebie"