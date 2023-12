Doda w polskim show-biznesie funkcjonuje już od wielu lat, a ogromne emocje w równym stopniu co jej muzyczne dokonania wzbudzają także szczegóły prywatnego życia. Zwłaszcza że wokalistka ma na koncie kilka bardzo medialnych związków. Choć Doda wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że nie planuje mieć dzieci, cały czas jest pytana przez fanów o powiększenie rodziny. Z problemem wywierania presji na kobietach w tej kwestii gwiazda rozprawia się w piosence "Mama", do której 30 grudnia ukazał się teledysk.

Doda "w ciąży" w nowym teledysku

"Posłuchaj, mamo, nie chcę być mamą. Wiem, że nie spotkałam tego jedynego. Jeśli się tak stanie, to będzie mi wystarczało, więc szukam dalej miłości" - śpiewa Doda w utworze "Mama". Ważny przekaz na temat świadomego macierzyństwa wokalistka podkreśliła także kostiumami i charakteryzacją w klipie do piosenki. Doda występuje w nim m.in. w sukni ślubnej czy siatkowej, obcisłej sukience, pod którymi widać sztuczny, ciążowy brzuch. "Świadome rodzicielstwo jest tak samo ważne jak świadome nierodzicielstwo. Chyba nawet ważniejsze" - możemy także usłyszeć na samym początku teledysku. Fakt, że Doda podjęła w utworze tak niełatwy nadal temat oraz sposób, w jaki to zrobiła, niezwykle spodobał się jej fanom. Internauci dziękują za to gwieździe w komentarzach. "Doda ma w sobie więcej świadomości macierzyńskiej i odpowiedzialności niż większość rodziców", "Kobiety takie jak ty czy ja, które z różnych powodów nie czują bycia mamą, potrzebowały takiej piosenki", "Takiej piosenki trzeba było! Mam nadzieję, że dojdzie do dużego grona ludzi" - czytamy.

Doda otwarcie o posiadaniu dzieci

Doda na temat rezygnacji z macierzyństwa mówiła m.in. rok temu w rozmowie z Karolem Paciorkiem. Wokalistka podała kilka powodów tej decyzji. Podkreśliła, że dziecko nie może być efektem presji rodziny czy społeczeństwa, a powinno być wyczekane, chciane i kochane. Zaznaczyła także, że powinno przyjść na świat w bezpiecznym i stabilnym środowisku. "Nie znam takiego uczucia, w którym mogłabym dłużej niż przez dwa, trzy, cztery lata ciągiem czuć się bezpiecznie, dobrze i wciąż tak samo, żeby pomyśleć o tym, żeby powołać na świat trzecią osobę i nie zastanawiać się, co będzie, jak będę musiała spie***lać z tej relacji i czy ja tego dzieciaka wezmę pod prawą, czy lewą rękę" - mówiła.