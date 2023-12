Robert Górski jakiś czas temu stracił swój program w Polsacie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Z tego względu komik aktywnie działa w mediach społecznościowych. Swoje skecze zamieszcza na YouTubie. Nierzadko członek Kabaretu Moralnego Niepokoju naśmiewa się z tematów politycznych. Tym razem oberwało się Andrzejowi Dudzie. Nie zabrakło również tematu Donalda Tuska.

Robert Górski podzielił się kolejnym skeczem. Ponownie zadrwił z Andrzeja Dudy. Dostało się też Tuskowi

W ostatnich występach Roberta Górskiego nie zabrakło postaci z polityki. Mężczyzna parodiował już Szymona Hołownię czy Jarosława Kaczyńskiego. Ostatnio wrócił do tematu Andrzeja Dudy i Donalda Tuska. Tym razem wraz z Pawłem Koślikiem mówił o tym, jak wygląda przyjęcie nowego premiera. - Tak czasem jest, że wyjeżdżasz na kolonie i wżenią ci do pokoju jakiegoś leszcza, co za nim nie przepadasz. Ale nie ma wyjścia. Trzeba z nim jakoś przekiblować te dwa tygodnie. My mamy dwaj dokładnie ten sam przypadek. Tylko to nie są dwa tygodnie, a dwa lata - żartował Górski. Następnie "premier" przekonywał "prezydenta", że teraz młodzi biorą udział w wyborach i bezproblemowo mogą głosować na youtuberów czy tiktokerów. Po chwili Tusk ze słuchowiska zaczął drwić z Dudy, nazywając go "dzbanem" i śmiejąc się, że po skończonej kadencji będzie "robił konkurencję białym misiom na Krupówkach i brać pięć złotych za zdjęcie". W skeczu Roberta Górskiego wyszedł na intryganta, który chce, aby Duda wetował nietypowe ustawy. - Zrobię z ciebie ambasadora w Watykanie, ja ci będę wetował, co będziesz chciał. Wszystko, co zaproponujesz, ja zawetuję. Aborcję, nie aborcję. Ty będziesz bohaterem swoich, że to zgłosiłeś, a ja swoich, że to zablokowałem. I przez dwa lata będziemy mieli raj. Potem ja idę na ambasadora, a ty się módl (...) - odpowiedział mu prezydent ze skeczu. Co sądzicie o nagraniach Górskiego? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

To nie pierwszy raz, gdy Robert Górski zabiera się za żarty z pary prezydenckiej. Ostatnio śmiał się z Agaty Kornhauser-Dudy

Robert Górski nie szczędził również słów na temat pierwszej damy. Jakiś czas temu zażartował z Agaty Kornhauser-Dudy. Kabareciarz zaczął "rozmowę" Andrzeja Dudy i Szymona Hołowni, którzy dyskutowali na temat swoich żon. Słowami prezydenta podkreślił, że fryzura jego ukochanej nie należy do najlepszych. - Moja to lata, ale tylko na zakupy. To znaczy latała, bo teraz to nam przynoszą. Moja to tylko garsonki i fryzjer. Albo ktoś, kto się za niego podaje - mówił rzekomy Duda. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Robert Górski znowu kpi z Polsatu? Tym razem zażartował z Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego