Marianna Schreiber jeszcze kilka miesięcy temu zaciekle krytykowała walki typu freak fight. Próbowała zablokować nawet galę Clout MMA 2, pisząc list do prezydenta Płocka. Twierdziła, że w ten sposób promuje się patologię i gala nie powinna się odbyć. Żona polityka PiS szybko zmieniła jednak zdanie i sama postanowiła zmierzyć się w oktagonie. Nie ukrywała, że zdecydowała się na to także ze względu na aspekt finansowy, a ten jak się okazuje, musiał być wyjątkowo kuszący. Jej oponentką została Monika Laskowska. Między paniami już podczas programów poprzedzających gale dało się wyczuć mocno napiętą atmosferę podkręconą przez awanturę z Laulną podczas jednej z emisji live promujących walkę. Jak Schreiber poradziła sobie podczas pojedynku z Laskowską? Polała się krew i łzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie poglądy ma Marianna Schreiber? "Musimy się przestać szufladkować"

Clout MMA. Marianna Schreiber zadebiutowała w oktagonie. Znamy werdykt sędziów

29 grudnia odbyła się trzecia edycja gali Clout MMA: Santa Clout. Jedną z walk, która przyciągnęła ogromną uwagę widzów, było starcie Marianny Schreiber z Moniką Laskowską. Żona polityka Prawa i Sprawiedliwości miała okazję zadebiutować w oktagonie i zmierzyć się ze starszą od siebie uczestniczką, która ma już za sobą jedną zwycięską walkę. Podczas treningów Schreiber podkreślała, że traktuje to jako sportowe wyzwanie i sumienne się przygotowuje. Od kilku tygodni atmosfera między paniami gęstniała i była skutecznie podsycana podczas konferencji. Schreiber proponowała nawet swojej oponentce walkę na gołe pięści, ale skończyło się na MMA. W materiałach opublikowanych z treningów, które pojawiły się w serwisie YouTube trener Schreiber, Mirek Okniński, podkreślił, że jego zawodniczka ciężko pracuje na sali treningowej i sumiennie przygotowuje się do starcia a jej przeciwniczka "będzie leżeć, będzie bita i będzie płakać". Udało się zrealizować ten plan?

Marianna Schreiber fot. screen youtube.com/ Cout MMA

Marianna Schreiber już od początku walki z impetem ruszyła na rywalkę i zaczęła okładać ją gradem dość nieporadnych ciosów, którym daleko było do technicznej precyzji. Komentujący galę podsumowali to krótko - "walka jak pod remizą i ukazanie totalnego uroku freak fightów". Starcie odbywało się w kompletnym nieładzie. Schreiber próbowała wykorzystać przewagę fizyczną, jest wyższa i młodsza od rywalki, Laskowska szybko zaczęła się męczyć, ale w drugiej rundzie to właśnie ona na chwilę przejęła inicjatywę. Na nic zdały się te próby, bo Laskowska bardzo szybko zaczęła się męczyć. "Idzie za nią jak zombie" - komentował prowadzący. Obie panie wytrwały do końca i ogłoszenie zwycięstwa pozostało w rękach sędziów. Werdykt? Schreiber wygrała. Ze łzami w oczach podziękowała mamie i trenerowi, który w wojskowym rygorze przygotowywał ją do walki. Okniński pojawił się w oktagonie i zapowiedział, że jeśli federacja Clout MMA zaproponuje odpowiednią gażę, to Schreiber na kolejnej gali zmierzy się z Laluną, a między paniami ostatnio zrobiło się naprawdę gorąco. Wygląda na to, że Schreiber zabawi na dłużej we frak fightach.

Clout MMA 3. Marianna Schreiber fot. screen Clout MMA 3

Marianna Schreiber kontra Laluna. "Zaatakowała mnie, napluła na mnie i wyrzuciła mi telefon"

Marianna Schreiber wzięła ostatnio udział w świątecznej formule programu Clout MMA, gdzie uczestnicy gali zebrali się, aby przygotować wspólnie świąteczne wypieki. Debiutująca w oktagonie żona polityka PiS miała okazję spotkać się z Laluną. Kilka dni wcześniej między paniami doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań. - Zaraz będziemy zaczynać nagrywanie programu, a za mną siedzi, o, największa atencjuszka w Polsce, już sami wiecie, kto to jest. Trzymajcie kciuki, bo będzie to duże wyzwanie dla mnie - podkreśliła Schreiber na nagraniu, które opublikowała na InstaStories. Na reakcję Laluny nie trzeba było długo czekać. Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym widać, jak celebrytka znana z "Królowych życia" agresywnie zwraca się do Schreiber. - No zapraszam tu panią, pani atencjuszko z PiS-u. Ku*wa, zaraz będziesz miała po gotowaniu. (...) - prowokowała Laluna. Schreiber opublikowała w sieci krótki materiał ze starcia z Laluną Pokazała, jak gwiazda "Królowych życia" z impetem zmierza w jej kierunku. "Laluna zaatakowała mnie, napluła na mnie i wyrzuciła mi telefon, na skutek czego cały pękł. Klasa i kultura drodzy państwo. Mówiłam: każdy sam sobie wystawia świadectwo" - poinformowała swoich fanów.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!