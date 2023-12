Choć Danuta Holecka pożegnała się z TVP, to nie zniknęła z telewizji na zbyt długo. Była pracownica mediów publicznych raz dwa znalazła nową pracę i właśnie w niej zadebiutowała. Przypominamy, że Danuta Holecka po raz ostatni poprowadziła "Wiadomości" na antenie TVP 8 grudnia i ku zaskoczeniu widzów, z jej ust nie padły żadne słowa pożegnania. Cztery dni później pojawiła się jeszcze na antenie TVP Info, gdzie wdała się w ostrą dyskusję z zaproszonymi gośćmi. Jeśli myślicie, że ślad po niej zaginął, to jesteście w błędzie. Danuta Holecka wróciła do telewizji, jednak nie zrobiła tego w wielkim stylu. W piątek 29 grudnia poprowadziła program informacyjny w TV Republika. Jak wypadła? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie stylistkę. Ta nie pozostawiła żadnych złudzeń.

Danuta Holecka w TV Republika. Oceniła ją ekspertka. "Zęby takie żółte, no brzydko to wygląda"

Główne wydanie informacyjne na kanale TV Republika poprowadziła Danuta Holecka. W trakcie trwania programu była pracownica TVP wydawała się być zadowolona z siebie. Z czasem na jej twarzy pojawił się nawet triumfujący uśmiech. Co o jej postawie sądzi Ewa Rubasińska-Ianiro? Stylistka nie przebierała w słowach i od razu zwróciła uwagę na kluczowe kwestie, które niezbyt przypadły jej do gustu. Na pierwszy ogień poszło światło.

Jest dużo gorsze światło i ona wygląda niestety w tym świetle ze wszystkimi mankamentami, tak jak jest złe światło w studiu, wygląda po prostu dużo starzej. Wszystkie niedoskonałości buzi widać. Nawet młoda dziewczyna czy modelka, kiedy jest źle ustawione światło, też nie wygląda za dobrze. Tutaj światło jest trudne - stwierdziła Rubasińska-Ianiro w rozmowie z nami.

Mimo wpadki ze światłem Ewa Rubasińska-Ianiro zauważyła jedną rzecz, która zdecydowanie zadziałała na korzyść. "Jedno co na plus i warto o tym wspomnieć, ma dużo weselszą minę. Dużo radośniej przekazuje wszystkie informacje. Bo w TVP (...) jej przekaz był taki ze skupieniem, smutkiem, ze zmartwieniem przekazywała pewne historie. Natomiast tutaj te wiadomości przekazywała dużo weselej" - powiedziała.

W dalszej części rozmowy z nami Ewa Rubasińska-Ianiro podkreśliła, że wizerunek Danuty Holeckiej w TV Republika nie uległ drastycznej zmianie. Ponadto ponownie wspomniała o świetle, które nie było zbyt przychylne dla byłej pracownicy TVP. "Jeżeli chodzi o wizerunek, to bardzo się nie zmienił pod wieloma względami, ponieważ jest ten sam makijaż, podobne włosy, tylko że niestety zmienione światło. (...) Naprawdę wszelkie mankamenty, jakie mogło podkreślić światło, to podkreśliło" - wyznała. Na sam koniec Ewa Rubasińska-Ianiro wspomniała jeszcze o stroju, na jaki zdecydowała się Danuta Holecka. "Jeżeli chodzi o ubranie, to jest zdecydowanie mniej oficjalne. Jeżeli byśmy chodzili do biura, to nie na takie spotkania, co obowiązuje dress code, tylko po prostu takie przyzwoite ubranie. Jest bardziej w swoim wizerunku bliska normalnemu człowiekowi" - mówiła. Jednak okazuje się, że Danuta Holecka całkowicie nie trafiła z wybranym kolorem. "Kolor, który miał ożywiać jej postać i całą tę scenerię, nie jest kolorem najtrafniejszym dla niej, ponieważ pomarańcz ogólnie jest też trudnym kolorem, a tu wybijał się bardzo mocno, przez to ten kolor po całości, tak jak była ubrana, a ona też jest postawną kobietą, po prostu jeszcze bardziej tę bryłę i figurę wzmocnił i obciążył" - wyjaśniła.

Danuta Holecka w Telewizji Republika. Fot. screen Twitter.com/RepublikaTV

