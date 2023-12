28 listopada media obiegła szokująca informacja o nagłej śmierci Gabriela Seweryna, celebryty znanego z programu "Królowe życia" stacji TTV. Mężczyzna na kilka chwil przed tragiczną śmiercią prowadził relację live w sieci, gdzie mówił o ogromnym bólu w klatce piersiowej. Podczas emisji skarżył się, że ratownicy medyczni nie chcieli przewieść do szpitala. Zmarł w wyniku zatrzymania krążenia. Właśnie wyszło na jaw, że włamano się do mieszkania zmarłego. O wszystkim opowiedziała jego siostra.

Włamanie do mieszkania Gabriela Seweryna. Złodzieje wiedzieli, po co przychodzą

Siostra Gabierla Seweryna z "Królowych życia" w rozmowie z serwisem Pudelek wyjawiła, że do mieszkania jej brata ktoś się włamał. Sprawa już została zgłoszona odpowiednim organom i jak na razie nie są znane żadne szczegóły. - Mogę potwierdzić, że było włamanie, ale nic więcej w tym momencie nie mogę powiedzieć. Sprawa jest zgłoszona do prokuratury - powiedziała siostra celebryty. W rozmowie z Pudelkiem kobieta zdradziła, że z mieszkania projektanta zniknęły cenne ubrania, a pozostałych rzeczy nie skradziono, więc sprawcy zdarzenia musieli doskonale wiedzieć, po co przychodzą.

Potwierdzam również konieczność wymiany zamków. Pierwszy raz zrobiliśmy to dzień przed pogrzebem, aby wziąć z mieszkania rzeczy do pochówku. Musieliśmy to zrobić, bo nie otrzymaliśmy kluczy do mieszkania od pana Kamila (partner Gabriela - przyp. red), pomimo wielu próśb. Drugi raz wymienialiśmy już po włamaniu. Zamki musieliśmy wymieniać również w warsztacie - dodała siostra Gabriela Seweryna.

Gabriel Seweryn i przyczyna odejścia foto: instagram.com

Prokuratura wszczęła kolejne śledztwo w sprawie Gabriela Seweryna

Gabriel Seweryn w trakcie transmisji live, którą prowadził na kilka godzin przed śmiercią, zarzucił służbom medycznym, że nie udzielono mu pomocy. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik pogotowia w Legnicy, współpracującym ze szpitalem w Głogowie. Twierdzi, że przez zachowanie projektanta konieczna była nawet interwencja policji. "Karetka była na miejscu. Na miejscu interwencję podjęła policja z uwagi na to, że sam pacjent pan Gabriel, jak i osoby towarzyszące, były agresywne. Łącznie z tym, że grozili zespołowi ratownictwa medycznemu" - przekazał w rozmowie z "Faktem". Jak informuje "Super Express" prokuratura wszczęła niedawno śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Więcej przeczytasz tutaj .

