29 grudnia wydanie nowego programu informacyjnego TVP- "19:30" poprowadziła Joanna Dunikowska-Paź, która zadebiutowała w formacie już 23 grudnia. Co ciekawe prezenterka po zakończeniu formatu zaprosiła też po raz pierwszy na program publicystyczny w odświeżonej TVP Info - rozmowę z gościem programu "19.30", którą poprowadziła. Sporo miejsca poświęcono wysokiej oglądalności formatu, a także zarobkom byłych pracowników TVP.

REKLAMA

"19.30". Mocny materiał na temat gigantycznych zarobków pracowników TVP

W najnowszym wydaniu programu "19:30" poruszono temat ujawnienia zarobków byłych pracowników TVP. Witold Tabaka w swoim materiale zaczął od tego, że w TVP niegdyś szykanowano lekarzy, którzy protestowali walcząc o podwyżki. Dokładnie w tym samym czasie "gwiazdy" TVP zarabiały krocie. Michał Adamczyk dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w 2023 roku zarobił 1 500 237 zł brutto, Jarosław Olechowski Jako dyrektor TAI zgarnął 1 424 075 zł, a Marcin Tulicki jako zastępca dyrektora TAI zarobił łącznie 713 694 zł.

Przypomnijmy, że na wniosek posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego w ramach interwencji poselskiej ujawniono też pensje innych "gwiazd" TVP. Wykazano, że Samuel Pereira jako zastępca dyrektora TAI zarobił ponad 439 tys. zł, a Rafał Kwiatkowski jako zastępca dyrektora TAI otrzymał łącznie ponad 366 tys. zł. Z kolei według ustaleń "Gazety Wyborczej" Danuta Holecka miała za 2023 rok miała zarobić w TVP, bagatela, 1,4 mln złotych.

Nauczyciel zarabiający 5, 4 tys. złotych na pensję Michała Adamczyka musiałby pracować 24 lata- usłyszeliśmy w "19:30.

Zarobki byłych pracowników TVP Screen '19:30' TVP

W programie podkreślono, że NIK już jakiś czas temu wskazywał na nieprawidłowości w zarobkach pracowników TVP. Wspomniano też, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada zwiększenie środków na usługi doradcze i ekspertyzy, "tak by byli pracownicy TVP nie pozostali bezrobotni". Nie wiadomo jednak jeszcze, jaki budżet uda się na ten cel wynegocjować.

Nowy program "19.30" i nowe TVP Info

Przypomnijmy, że format "19:30" zastąpił propagandowe "Wiadomości", które za rządów PiS były tubą propagandową ówczesnego rządu. Program miał swoją premierę w TVP 21 grudnia. To wówczas Marek Czyż zapewniał, że nowy format będzie prezentował "fotografie świata i dnia, ze wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz". Szefem "19:30" został Paweł Płuska. Co ciekawe zmiany dosięgły nie tylko TVP, ale też TVP Info. Początkowo spekulowano, że druga z wymienionych stacji zmieni swoją nazwę. Tak się jednak nie stało. 29 grudnia wystartowała nowa odświeżona wersja stacji. Wymieniono jej obsadę i zlikwidowano znaczną część programów - wszystkie z nich miały charakter propagandowy. O szczegółach tych roszad szerzej pisałyśmy TUTAJ.

Wraca TVP Info Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga GŁOSUJ TU!