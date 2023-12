Antoni Królikowski i Joanna Opozda toczą nieustanną batalię medialną. Byli małżonkowie nie dają jednak za wygraną i co rusz piorą kolejne brudy w sieci. Małgorzata Ostrowska-Królikowska stara się nie ingerować w spór. Unika również publicznych wypowiedzi w tym temacie. Rzadko zdarza jej się zabierać głos. Wydawać by się mogło, że minione święta Bożego Narodzenia były idealną okazją do załagodzenia konfliktu. Mało tego, Małgorzata Ostrowska-Królikowska tegoroczną wigilię organizowała u siebie. Wówczas zapewniała, że ma przygotowany prezent dla małego Vincenta, a nawet złożyła do sądu wniosek o zabezpieczenie kontaktów z nim. Jak wynika z najnowszych informacji sprawa może się prezentować nieco inaczej. Poznajcie szczegóły.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jednak nie zobaczyła się z wnukiem w święta. "W ostatniej chwili zmieniła plany"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie ma najlepszych relacji z Joanną Opozdą i rzadko widuje wnuka. Jak poinformował portal ShowNews aktorka miała nawet złożyć wniosek do sądu o zabezpieczenie kontaktów z Vincentem. Jednak źródło innego serwisu jest odmiennego zdania. - Do sądu nie wpłynęło zabezpieczenie kontaktów z wnukiem, o którym często w mediach wspomina pani Małgorzata - przekazała osoba z bliskiego otoczenia w rozmowie z Pudelkiem. Oprócz tego wyszło na jaw, że finalnie Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie zobaczyła się w święta z wnukiem. - Nie doszło do zapowiadanego przez panią Małgorzatę spotkania z wnukiem Vincentem, bo babcia w ostatniej chwili zmieniła plany - dodano w tej samej rozmowie. Chcieliśmy uzyskać komentarz do sprawy od Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, jednak do momentu publikacji artykułu nie udało się nam z nią skontaktować. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska została wmieszana w aferę syna. Może na tym nieźle zarobić

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie jest szczególnie aktywna w mediach społecznościowych. Jednak od czasu wybuchu afery z udziałem Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy grono jej obserwatorów stale się powiększa. Wszystko przez to, że za sprawą zamieszania często była wywoływana do tablicy. Jeśli jednak udzielała już jakiejś odpowiedzi, to robiła to wymownie i z klasą. Przez wzrost zainteresowania jej osobą aktorka stała się łakomym kąskiem dla reklamodawców. Jak podje "Super Express" w ofertach może przebierać, a sumy sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

