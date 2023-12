Danuta Holecka nie była długo bez pracy. Ostatni raz prezenterka, którą Maciej Orłoś nazwał funkcjonariuszką PiS-u, była widziana na antenie TVP 12 grudnia. Prowadziła wtedy program "Minęła 20" w TVP Info. W roli prezenterki "Wiadomości" wystąpiła po raz ostatni 8 grudnia. Wygląda na to, że zakaz konkurencji jej nie dotyczy i po rozwiązaniu umowy z własnej decyzji, może szybko bez konsekwencji zacząć nową pracę. 29 grudnia o godz. 19:00, poprowadziła informacyjny serwis Telewizji Republika "Dzisiaj".

Debiut Danuty Holeckiej po "Wiadomościach"

"Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości" - mówiła Danuta Holecka w reklamie jej debiutu w Telewizji Republika, która wystartowała kilka godzin przed 19:00. W tej samej czerwonej garsonce wystąpiła kilka godzin później w głównym wydaniu programu. Zaczęła od tego, że rosyjska rakieta manewrująca naruszyła w godzinach porannych w piątek polską przestrzeń powietrzną. Jej wizerunek nie różnił się jednak od tego, co widzieliśmy na antenie TVP. Prezenterka nie wyjaśniła też, dlaczego nagle, wita się widzami z innej stacji. Po programie odbyła zaś wywiad z Mateuszem Morawieckim. - Witam państwa, witam w oazie wolności mediów. Cieszę się, że tu jestem - przywitał się z widzami były premier. Odniósł się też do tematu rakiety, która przeleciała nad Polską.

Zobaczcie państwo, jak ważne jest to, żeby była taka oaza wolności mediów. W czasach moich rządów było to, że były trzy główne stacje tv i tam można było trzy bardzo różne, czasem skrajnie różne poglądy na rozmaite sprawy usłyszeć i zobaczyć. Tusk teraz chce zrobić tak, żeby wszystkie telewizje i portale śpiewały na jedną modłę. Kto wie, czy gdyby nie TV Republika, która, jak dobrze usłyszałem, dowiedziała się nie od służb wywiadowczych, tylko od leśników, naród polski by się o tym dowiedział - dodał.

Orłoś nie szczędzi krytyki Holeckiej

Maciej Orłoś nie ma nic do powiedzenia na temat tego, że Danuta Holecka jest teraz w Republice. - Co ja mogę teraz sądzić o Danusi Holeckiej w telewizji Republika? To nie jest dziennikarka. Postać tragiczna. Przez ostatnie osiem lat udowodniła, że jest funkcjonariuszką Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Reprezentuje interesy polityczne tych ugrupowań. Tu się nic nie zmienia. Dalej to będzie robić, ale na antenie TV Republika. Jak i jej koledzy. Być może Danusia jest prywatnie do rany przyłóż, sympatyczna, uśmiechnięta. Ja tego nie wiem. Oceniam to, co widzę w telewizji. Prawie jej nie znam. Widywaliśmy się na korytarzach TVP rzadko. Ona niestety jest kompletnie niewiarygodna jako prezenterka czy "dziennikarka", już w cudzysłowie. Łamała przez lata wszelkie zasady etyki dziennikarskiej. Szkoda gadać. Nie ma co zbierać. To jest żenujące - powiedział Plotkowi.

