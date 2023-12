Danuta Holecka nie była długo bezrobotna. Po tym, jak na początku grudnia rozstała się z TVP, szybko znalazła nową pracę. "Zapraszamy na polskie wiadomości w TV Republice o godz. 19 prowadzone przez Danutę Holecką" - poinformował nowy pracodawca prezenterki, w piątek, 29 grudnia na portalu X. O opinie w tej sprawie zapytaliśmy Macieja Orłosia, który lada dzień wraca do prowadzenia "Teleexpressu".

Maciej Orłoś o Danucie Holeckiej w Republice

Ostatni raz Danuta Holecka była widziana na antenie TVP 12 grudnia. Prowadziła wtedy program "Minęła 20" w TVP Info. "Wiadomości" wcześniej prowadziła 8 grudnia. Nie minęło dużo czasu i prezenterka wraca na antenę. Nie będzie już miała jednak takiego zasięgu, jak dotychczas. Zapytaliśmy o ocenę tej sytuacji Macieja Orłosia, który lada moment wraca do TVP. Dziennikarz zwrócił uwagę na ważną kwestię. -Ciekawią mnie jej zapisy w umowie dotyczące zakazu konkurencji. Tak samo jak i pana Rachonia. Byli w TVP, a z dnia na dzień są w Republice. To ciekawe. Może jednak w umowach nie było zakazu konkurencji i wszystko ok? Temu się pewnie przyjrzą inne osoby. Oby - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem. Przy okazji wyznał, jak odbiera szybkie przejście Danuty Holeckiej z TVP do konkurencji.

Co ja mogę teraz sądzić o Danusi Holeckiej w telewizji Republika? To nie jest dziennikarka. Postać tragiczna. Przez ostatnie osiem lat udowodniła, że jest funkcjonariuszką Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Reprezentuje interesy polityczne tych ugrupowań. Tu się nic nie zmienia. Dalej to będzie robić, ale na antenie TV Republika. Jak i jej koledzy - powiedział Plotkowi.

Danuta Holecka długo na urlopie nie była. Teraz zobaczymy ją w innej stacji

Maciej Orłoś nie ceni Danuty Holeckiej jako dziennikarki

Maciej Orłoś w rozmowie z Plotkiem zdradził, że nie zna Danuty Holeckiej prywatnie. Ale działalnością na antenie TVP przez ostatnie osiem lat gdzie rządził PiS, sama wystawiła sobie zawodową wizytówkę. - Być może Danusia jest prywatnie do rany przyłóż, sympatyczna, uśmiechnięta. Ja tego nie wiem. Oceniam to, co widzę w telewizji. Prawie jej nie znam. Widywaliśmy się na korytarzach TVP rzadko. Ona niestety jest kompletnie niewiarygodna jako prezenterka czy "dziennikarka", już w cudzysłowie. Łamała przez lata wszelkie zasady etyki dziennikarskiej. Szkoda gadać. Nie ma co zbierać. To jest żenujące - wyznał Orłoś Plotkowi. Przy okazji zwrócił uwagę, że prezenterka zwolniła się na własne życzenie tydzień przed zmianami w TVP. Później nie brała z innymi udziału w okupywaniu budynku na Placu Powstańców w Warszawie, gdzie mieści się Telewizyjna Agencja Informacyjna. Zmyliła jednak przeciwników.

Jej zachowanie wskazywało na to, że chce się odciąć. Nie prowadziła okupacji budynku na Placu Powstańców. Zaskoczyła wszystkich. Z kolejnej strony patrząc, być może miejsce Danuty Holeckiej i innych osób, udających dziennikarzy, jest właśnie w Telewizji Republika. To prywatna stacja telewizyjna. Tam nie płacą z naszych podatków. Mogą im płacić, ile chcą i mogą nie przestrzegać zasad rzemiosła dziennikarskiego. Przynajmniej wreszcie nie będzie się to odbywało w telewizji publicznej za nasze podatki, która ma z założenia pewne zasady, których nie można łamać - podsumował Maciej Orłoś.

Danuta Holecka w 'Wiadomościach' TVP Info