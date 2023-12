Rusza odświeżone TVP Info. Znikają stare twarze. Wiadomo, kogo zatrudniono

Zmian w Telewizji Polskiej ciąg dalszy. Po tym, jak nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego został Bartłomiej Sienkiewicz, do TVP powracają stare gwiazdy stacji. Gospodarzem "Teleexpressu" znów jest Maciej Orłoś, głośno jest też o powrocie Dariusza Szpakowskiego, który znów będzie komentował wydarzenia sportowe czy Grażyny Torbickiej. Propagandowe "Wiadomości" zastąpiono programem informacyjnym "19:30", który prowadzą między innymi Marek Czyż oraz Joanna Dunikowska-Paź. Teraz zmiany dosięgły TVP Info.

Rusza nowe TVP Info. Znikają dawne "gwiazdy" stacji

TVP Info przestało nadawać 20 grudnia, kiedy to minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił zmiany dotyczące mediów publicznych. Wówczas pracownicy stacji wraz z dawaną ekipą "Wiadomości" nadawali na antenie TVP Republika. Teraz, 29 grudnia TVP Info powraca w nowej formule. Przypomnijmy, że spekulowano, że stacja zmieni nazwę. Do tej pory jednak nie zdecydowano się na taki krok. Odświeżono jednak kadrę pracowniczą. Ze stacji znikają twarze propagandy, takie jak Michał Rachoń, Jacek i Michał i Karnowscy, Piotr Nisztor, Dorota Kania i Jakub Maciejewski - informują Wirtualne Media. Kto więc na stałe zagości w TVP Info? To jeszcze nie do końca wiadome.

To zarówno nowi pracownicy, jak i dotychczasowi. Nie było wśród nich znanych twarzy. Nie rozpoznałem nikogo znanego z "dawnego" TVP Info czy "Wiadomości". W tej grupie były też osoby, które dopiero zadebiutują w "nowej" TVP - podaje informator Wirtualnych Mediów, który miał być na spotkaniu nowych pracowników TVP Info.

Jednocześnie portal wskazuje nazwiska, które na pewno widzowie zobaczą na antenie TVP Info. Są to dziennikarze, którzy przed nastaniem "dobrej zmiany" byli twarzami TVP, tacy jak: znany z "Panoramy" Jarosław Kulczycki i prezenter "Wiadomości" Sławomir Siezieniewski. Pracę w TVP Info znaleźli też była gospodyni "Pytania na śniadanie" Anna Soporek, były prezenter TVN-u Maciej Dolega, i związana niegdyś z TVP Info Elżbieta Żywioł.

TVP Info z odświeżoną ramówką

Wirtualne Media informują, że odświeżono nie tylko obsadę stacji, ale przede wszystkim jej ramówkę. Znikają więc propagandowe programy takie, jak "W tyle wizji", oraz "W kontrze". Twarzami tego drugiego show byli na przestrzeni lat m.in. Magdalena Ogórek, Jarosław Jakimowicz, a ostatnio Anna Popek. Widzowie nie zobaczą także uderzającego w TVN formatu "Jak oni kłamią" oraz takich kontrowersyjnych formatów, jak "Jedziemy" i "Jedziemy dalej" Michała Rachonia (przypomnijmy, że Rachoń przeniósł je do TV Republika). Znikają także "Resortowe dzieci" Doroty Kani, "Fakty czy kłamstwa?", "Demaskatorzy", "Śledczym okiem", "Salon dziennikarski", "W otwarte karty" oraz "Gdzie jest Pan Cogito".

Co w zamian? Na ten moment ramówka nie jest jeszcze w pełni ukształtowana. Wiadomo, że w TVP Info emitowane będą inne formaty Telewizji Polskiej: "19.30","Teleexpress" i "Panorama". Pewne jest jednak, że 29 grudnia o godzinie 19.30 w TVP Info wyemitowana zostanie najświeższa odsłona programu "19.30", a zaraz po niej rozmowa z gościem, którą także przeprowadzi prowadząca "19.30" Joanna Dunikowska-Paź.

Co ciekawe w sieci pojawiła się już zaktualizowana ramówka programowa TVP Info na 29 grudnia. Oto ona: 19.30 "19:30"; 19:58 Publicystyka TVP Info; 20:14 Publicystyka TVP Info; 21:20 Serwis Info Wieczór; 21:52 Pogoda Info; 22:00 Serwis Info Wieczór; 22:25 Pogoda Info; 22:31 Reportaż TVP Info - Watykan Benedykta (reportaż); 23:00 Dziennik Regionów 23:30 Telekurier; 00:00 Program Informacyjny.

Ramówka TVP Info (29.12.2023) Screen programtv.onet.pl