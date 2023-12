Mikołaj Roznerski zyskał rozpoznawalność dzięki serialowi "M jak miłość", w którym pokochały go tysiące Polek. Później jego kariera aktorska poszybowała prosto w górę, a on sam zagościł w świecie show-biznesu na dobre. Przez kilka lat aktor związany był z Adrianą Kalską, jednak na początku ubiegłego roku para potwierdziła rozstanie. Jakiś czas później aktor łączony był z Anną Głogowską, ale sami zainteresowani nigdy nie odnieśli się do tych rewelacji. Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, jakoby jego sercem miała zawładnąć inna kobieta. Wygląda na to, że Mikołaj Roznerski postanowił dolać oliwy do ognia. Właśnie opublikował nowe zdjęcie w sieci. Nie jest na nim sam. Fani ruszyli ze spekulacjami.

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski o zainteresowaniach syna. Też zostanie aktorem?

Mikołaj Roznerski dodał zdjęcie i rozpętał burzę. "Nie wiem, jak wam to powiedzieć"

Mikołaj Roznerski prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, na Instagramie jego poczynania śledzi prawie 620 tys. obserwujących. Aktor co rusz raczy ich nowymi treściami. Chętnie publikuje urywki zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Niemniej jednak nowo dodane zdjęcie wywołało burzę. Mikołaj Roznerski zamieścił fotografię, na której obejmuje tajemniczą kobietę i uśmiecha się od ucha do ucha. Kobieta odwrócona jest tyłem, w związku z tym nie widać jej twarzy. Rozpuszczone blond włosy sięgają jej do ramion i ma na sobie jedynie ciemny biustonosz. "Nie wiem, jak wam to powiedzieć" - napisał Mikołaj Roznerski pod postem.

Mikołaj Roznerski pokazał partnerkę? Internauci mają teorię. "Wiem kto to!"

Opublikowane zdjęcie nie mogło pozostać bez echa w sieci. Internauci migiem ruszyli do komentowania. Podzielili się na kilka obozów. Jedni nie kryli zachwytu i życzyli szczęścia. "Ooo jaki zadowolony!"; "Najważniejsze to być szczęśliwym i tego panu życzę" - pisali. Inni zaczęli snuć teorię, kto może być na zdjęciu. "Wiem kto to!" - stwierdziła jedna z internautek. "To Michalina! Jezu, ale cudownie!" - dodała kolejna. "Wygląda jak Michalina. Natomiast nieważne kto to, abyś był szczęśliwy" - napisała następna. Ta grupa miała na myśli Michalinę Sosnę, z którą Mikołaj Roznerski gra w "M jak miłość". Nie wszyscy byli jednak zgodni z tą tezą. Pozostali twierdzili, że nie może to być serialowa Kama, ponieważ ma zdecydowanie inne włosy. "To nie Kama raczej" - rzuciła jedna z internautek. "Zbyt blond jak na Kamę" - podchwyciła kolejna. A wy co o tym sądzicie? Myślicie, że tajemnicza kobieta faktycznie jest jego partnerką, czy Mikołaj Roznerski chciał jedynie podgrzać atmosferę? ZOBACZ TEŻ: Mikołaj Roznerski pół roku ukrywał nową ukochaną? A to zaskoczenie. "Muszę podjąć kroki".

