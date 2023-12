Justyna Steczkowska jakiś czas temu wyznała, że planuje reprezentować Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2024. Zgłosiła swoją kandydaturę. Niedługo później podzieliła się z fanami utworem, który chciałaby zaśpiewać na wydarzeniu. Piosenka nazywa się "Witch-er Tarohoro" i jest inspirowana "Wiedźminem", a także słowiańską kulturą. Tuż po premierze utworu, słuchacze zaczęli wypowiadać się na jego temat w sieci. Jak się okazało, fanom Steczkowskiej piosenka bardzo przypadła do gustu. Na jej profilu na Instagramie pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Steczkowska o dzieciach. Kto idzie w jej ślady? Wyznała, kto jest buntownikiem

Justyna Steczkowska pojedzie na Koncert Piosenki Eurowizji 2024? Fani nie mają wątpliwości

Justyna Steczkowska jest jedną z wokalistek, które ma szansę będzie reprezentować Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Gwiazda zaprezentowała właśnie swoją piosenkę w mediach społecznościowych. Przyznała, że znalazła w sobie siłę, aby pokazać się od innej strony muzycznej. Dodała, że, mając 51 lat, jako artystka ma już większą świadomość. Podkreśliła, że w utworze zawarta jest "siła tworzenia, kreatywność i prawdziwa moc". Co na to fani? Są zachwyceni. "Witch-er Tarohoro" zebrało wiele pozytywnych recenzji. "To był od początku mój faworyt do zwycięstwa", "Jak ta piosenka nie będzie nas reprezentować na Eurowizji, to tracę wiarę w ludzkość. Od 40 minut słucham bez przerwy", "Wspaniała, wielowymiarowa, ale przy tym bardzo spójna", "Genialny utwór! Trzymamy mocno kciuki, nie możemy zmarnować takiej szansy" - czytamy na profilu Steczkowskiej na Instagramie. A wy co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Justyna Steczkowska ma lata doświadczenia na scenie. Mimo to, wciąż zdarzają jej się wpadki

Jakiś czas temu Justyna Steczkowska przeżyła chwile grozy. Okazało się, że podczas jednego z występów piosenkarka miała problem z ubraniem. - (...) Ludzie patrzą, co się dzieje, a ja powiedziałam: "Proszę państwa, tak was przepraszam. Pękł mi gorset. Muszę pójść się przebrać, bo inaczej zaraz stanę tu jak święty turecki przed wami i już się z tego nie wybronię - wyznała w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Chcecie wiedzieć, jakie jeszcze wpadki zaliczyła Steczkowska? Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Konferencja przed sylwestrem TVP bez największych gwiazd. Nasz informator podsumował: Bardzo kiepsko [PLOTEK EXCLUSIVE]

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga GŁOSUJ TU!