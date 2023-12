Piotr Rubik to znany dyrygent i kompozytor, który od wielu lat cieszy się zainteresowaniem mediów. Jego "Psalm dla ciebie" czy "Niech mówią, że to nie jest miłość" to nadal bardzo popularne w Polsce utwory. W 2008 roku poślubił 15 lat młodszą od siebie Agatę Paskudzką. Para niedawno postanowiła, że przeprowadzi się do USA. Żona muzyka opublikowała na Instagramie zabawny filmik,z którego wynika, że kompozytor zapomniał, jak się rozmawia po polsku.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsza noc Rubików w USA

Piotr Rubik zapomniał języka polskiego

Agata Rubik postanowiła nagrać swojego męża w trakcie posiłku. Ktoś w ramach przeprowadzonego przez nią Q&A zadał jej nietuzinkowe pytanie: "A Piotr po pięciu miesiącach emigracji zapomniał języka polskiego?". Chodzi o udostępniane przez niego InstaStories, gdzie wszystko podpisuje po angielsku. W niektórych swoich postach również nie używa już polskiego. Żona kompozytora zaczęła sobie z niego dworować. "Zapomniał już w samolocie"- podkreśliła. Na to zdezorientowany mężczyzna rozłożył ręce i z przekąsem oraz udawanym niezrozumieniem wydukał "Que?".

Piotr Rubik i Agata Rubik wyprowadzili się do Miami

W lipcu bieżącego roku para postanowiła, że cała rodzina wyprowadzi się do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej mówiąc zamieszka w Miami. Wielu uznało, że może być to początek końca zainteresowania medialnego zarówno Piotrem, jak i Agatą. Nic bardziej mylnego, gdyż coraz więcej osób chce zobaczyć, jak radzą sobie w USA. Małżeństwo wychowuje dwie córki. Helena ma 14 lat a Alicja dziesięć. Niedawno Rubikowie obchodzili 15. rocznicę ślubu. Dwa lata temu wzięli udział w programie "Power Couple", gdzie widzowie mogli lepiej przyjrzeć się ich relacji. Zdjęcia pary możecie znaleźć w galerii na górze strony.

Małżeństwo chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym na Instagramie. Oboje relacjonowali swoje przygotowania do tegorocznych świąt, które spędzali właśnie za oceanem. Często udostępniają zdjęcia z dorastającymi córkami. Agata pokazuje, jak wygląda ich nowe miejsce zamieszkania. Mówią również o codzienności swoich córek, dla których taka zmiana otoczenia może być ciężkim przeżyciem. Na szczęście zmiana szkoły nie była tak stresująca, jak obawiali się rodzice.

Agata Rubik nie owija w bawełnę. Fanka: 'Chciałaby pani, aby córki poznały starszego milionera?' Instagram.com/ agata_rubik