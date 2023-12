Grace Kubicka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, kiedy jej córka miała sześć lat. Planowała krótką rozłąkę, lecz po czasie Sandra dołączyła do matki i obie przez dłuższy czas mieszkały w Miami. Po latach postanowiły wrócić do Polski. Grace zamieszkała w Łodzi. Wielu twierdzi, że matka z córką są jak dwie krople wody i że wyglądają bardziej jak siostry. Starsza z klanu Kubickich zajmuje się teraz treningiem personalnym oraz jest pośredniczką nieruchomości. Na Instagramie pokazuje, że cały czas pracuje nad swoją sylwetką.

Grace Kubicka dba o formę

Na Instagramie mamy Sandry Kubickiej możemy obserwować jej życie prywatne. Często pokazuje swoją córkę, chwaląc jej dokonania. Sama chętnie dodaje fotografie oraz nagrania z jednej z łódzkich siłowni. Widać na nich, że kobieta bardzo dba o swoje ciało. Została ona również ambasadorką jednej z przodujących marek ubrań do ćwiczeń. Podkreśla jednak, że nie tylko siłownią człowiek żyje, a czasami sama odpuszcza sobie wyjście na trening. Grace uważa, że warto się ruszać, bo daje nam to siłę do dalszego działania. Zachęca swoich obserwatorów, by się nie poddawali i spełniali marzenia.

Grace Kubicka i jej relacja z córką

Obydwie kobiety lubią pokazywać się wspólnie w mediach społecznościowych. Matka aktywnie uczestniczy w codzienności Sandry. Bardzo ucieszyła ją wiadomość, że niedługo na świecie powita swojego pierwszego wnuczka. Ekscytowała się tym wydarzeniem na swoim Instagramie:

Najpiękniejszy prezent, jaki mogłabym sobie wymarzyć @sandrakubicka @alekbaron Jestem najszczęśliwszą babcią na świecie.

Relacje ze swoim przyszłym zięciem, Baronem, ma również bardzo dobre. Jeszcze niedawno Sandra udostępniała ich wspólną zabawę w śniegu, czym zachwycili internautów. Grace wsparła również córkę przy otwieraniu jej pierwszego biznesu w branży bieliźniarskiej. W poście napisała "Jestem dumna, mówiąc, że jesteś moją córką. Chcę, żebyś wiedziała, że możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz". Obie uwielbiają swoje towarzystwo i nawet na wakacje jeżdżą wspólnie.