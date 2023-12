Poznaliśmy wyniki JUPITERÓW 2023. To wspólny plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Wasze zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Wybieraliście swoich faworytów w siedmiu kategoriach, wskazując to, co w show-biznesie i muzyce interesowało was w mijającym roku najbardziej. Oddano ponad 30 tysięcy głosów. Z dumą możemy zaprezentować Wam waszych zwycięzców.

GWIAZDA ROKU, czyli to był rok Dody

Doda w tym roku nie miała sobie równych. Chociaż w naszym plebiscycie po piętach deptała jej... Ewa Drzyzga. Królowa show-biznesu jest jednak tylko jedna. Piosenkarka w tym roku kontynuowała promocję swojego albumu "Aquaria", przygotowała wysokobudżetowe widowisko "Aquaria Tour", które przy okazji relacjonowała w nowym reality show "Doda. Dream Show". Wyobraźnię fanów rozpalał także jej związek z Dariuszem Pachutem. Nic więc dziwnego, że najwięcej głosów oddaliście właśnie na Dodę.

TOP 3 w kategorii GWIAZDA ROKU

1) Doda

2) Ewa Drzyzga

3) Maryla Rodowicz

STYLOWA GWIAZDA ROKU, czyli ekscentryczna Olejnik górą

Monika Olejnik od lat udowadnia, że zarówno w przepytywaniu polityków, jak i w modowych wyborach nie lubi miękkiej gry. Czytelnicy i słuchacze docenili niebanalne i odważne decyzje dziennikarki w kwestii stylizacji. W tej kategorii nie miała sobie równych.

TOP 3 w kategorii STYLOWA GWIAZDA ROKU

1) Monika Olejnik

2) Agnieszka Woźniak-Starak

3) Julia Wieniawa

PARA JAK Z KOSMOSU, czyli Polacy kochają Dowborów

Show-biznes kocha gwiazdorskie związki. W naszym plebiscycie Dowborowie nie mieli sobie równych. Umiejętnie łączą aktywność w mediach społecznościowych z innymi zawodowymi obowiązkami. Są przy tym uroczy, bezpretensjonalni i prawdziwie zabawni. Nic więc dziwnego, że to właśnie Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska zdobywają JUPITERY 2023.

TOP 3 w kategorii PARA JAK Z KOSMOSU

1) Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska

2) Michał Żebrowski i Aleksandra Żebrowska

3) Piotr Rubik i Agata Rubik

WYDARZENIE NIE Z TEJ ZIEMI, czyli "Chłopi" wygrali z Dodą i Sanah

Emocjonujących wydarzeń w 2023 roku nie brakowało, ale to nowa, zaskakująca dzięki malarskiej technice, wersja "Chłopów" zrobiła na Was największe wrażenie. Film wprawdzie nie znalazł się na oscarowej short liście w kategorii film międzynarodowy, ale w kinach bił prawdziwe rekordy. "Chłopi" spodobali Wam się bardziej niż show Dody i Sanah na Narodowym. To jest coś!

TOP 3 w kategorii WYDARZENIE NIE Z TEJ ZIEMI

1) Film "Chłopi" w kinach

2) "Aquaria Tour" Dody

3) Sanah na Narodowym

MIĘDZYPLANETARNY KONFLIKT ROKU, czyli Petarda znów się odpaliła

W show-biznesie dram i afer nie brakuje. Nic z tego, że Stanowski rozliczył Janoszek, a Wardęga podsumował kilku YouTuberów. Derpieński skonfliktowała się z Nosowską i Rubik, Mama Ginekolog koleżanki przyjmowała niepomna zasadom, poza kolejnością, a Opozda przypominała Królikowskiemu publicznie o obowiązkach alimentacyjnych. To nie zrobiło na Was takiego wrażenia, jak kolejne wybuchy Kobiety-Petardy. To właśnie Paulina Smaszcz, która nie obcyndala się w rozliczaniu byłego męża i jego obecnej partnerki wygrała JUPITERA 2023.

TOP 3 w kategorii MIĘDZYPLANETARNY KONFLIKT ROKU

1) Smaszcz vs Kurzajewski

2) Pandora Gate

3) Stanowski rozlicza Janoszek

WCIĄŻ NA MUZYCZNYM TOPIE, czyli IRA

Słuchacze Radia Złote Przeboje są wierni i uwielbiają ponadczasowe polskie hity. Takich na swoim koncie ma wiele grupa IRA i to właśnie Artur Gadowski z ekipą zwyciężył w tej kategorii. Warto jednak dodać, że w tej kategorii rywalizacja była wyjątkowo zażarta, a różnice głosów między nominowanymi niewielkie.

TOP 3 w kategorii WCIĄŻ NA MUZYCZNYM TOPIE

1) IRA

2) Wilki

3) Urszula

MUZYCZNY-KOSMICZNY POWRÓT ROKU, czyli król Dawid wygrywa

Wiele było muzycznych powrotów pierwszej ligi w 2023 roku. Dość powiedzieć, że to rok, w którym usłyszeliśmy nowe single od The Beatles i The Rolling Stones. Kto by mógł przypuszczać? W tej kategorii Polacy stawiają jednak na Polskę. Dawid Podsiadło to nasze dobro narodowe. Wypełnia Stadion Narodowy, a jego piosenki nie wychodzą nam z głowy. Gratulacje.

TOP 3 w kategorii MUZYCZNY-KOSMICZNY POWRÓT ROKU

1) Dawid Podsiadło

2) The Beatles

3) The Rolling Stones

