Danuta Holecka długo na urlopie nie była. Teraz zobaczymy ją w innej stacji

Danuta Holecka trafiła do telewizji 30 lat temu. Wygrała wówczas konkurs na prezenterkę i w ten oto sposób 25-letnia dziewczyna z Lidzbarka rozpoczęła swój sen o wielkiej karierze. W styczniu 1997 roku zadebiutowała jako prezenterka głównego wydania "Wiadomości", które prowadziła przez sześć miesięcy. Później skupiła się na innych programach, następnie znów prowadziła "Wiadomości" i trwało to od tamtego czasu w kółko. Na dobre w redakcji zadomowiła się od 13 stycznia 2016 roku do 8 grudnia 2023 roku. I pewnie trwałoby to dłużej, gdyby nie widmo nadchodzących zmian po październikowych wyborach przegranych przez PiS, który tak wiernie Holecka wspierała przez ostatnie lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke ocenia zmiany

Danuta Holecka odeszła z TVP. Teraz zobaczymy ją w innej stacji

Dziennikarka wiedziała kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Zarówno Donald Tusk, jak i Szymon Hołownia zapewniali od początku, że jedną ze zmian, jaka nastąpi po wygranych przez ówczesną opozycję (KO, Trzecią Drogę i Lewicę - red.) będzie odpolitycznienie Telewizji Publicznej. Holecka wiedziała jednak kiedy ze sceny zejść i na początku grudnia ogłosiła, że już nie będzie ani szefową, ani prezenterką "Wiadomości".

Jak się okazało, na urlopie długo nie była. 29 grudnia 2023 roku w mediach gruchnęła wiadomość, że gwiazda TVP (o takich zarobkach niejedna prezenterka mogłaby pomarzyć) wraca do telewizji. Ale przy okazji obecnych zmian, mających miejsce w Telewizji Polskiej, na pewno nie tam. Okazuje się jednak, że Holecka swoją dalszą karierę i zbijanie kokosów będzie prowadzić w... Telewizji Republika. Takie przynajmniej pojawiły się informacje w mediach. Danuta Holecka dołączyć ma do zespołu TV Republika - ustalił nieoficjalnie portal Plejada. Poprowadzić ma główne wydanie serwisu informacyjnego tej stacji w piątek - czytamy. Więcej zdjęć Danuty Holeckiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Holecka to cwaniara". Korwin Piotrowska ostro o byłej gwieździe TVP

Jak się okazuje, sposób Holeckiej na odejście jeszcze przed burzą podziwia inna dziennikarka, na pewno bardziej obiektywna (to nie ironia) - Karolina Korwin Piotrowska. Jej zdaniem była gwiazda TVP, twarz "Wiadomości" to "cwaniara", która "była sprytna" i dzięki temu "nie musi dzisiaj świecić oczami". - Danuta Holecka to cwaniara. Zabrała się, no sprytna była, bo wiedziała, że ta walka, na którą się zapowiadało, jest z góry przegrana. Przynajmniej nie świeci teraz oczami na Placu Powstańców i ma spokój. Jedyna mądra, o dziwo, w tym całym bagnie. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie - powiedziała nam niedawno.