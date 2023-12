W życiu Sandry Kubickiej nastąpiła prawdziwa rewolucja. Najpierw razem z Aleksandrem Baronem ogłosili zaręczyny, a później poinformowali, że spodziewają się dziecka. Modelka poczekała z upublicznieniem ciąży. - To nie było coś, czym się chciałam chwalić, dopóki nie miałam pewności, że dzidziuś jest zdrowy, że ja jestem zdrowa (...). Dwa miesiące leżałam na kanapie, nie wstawałam, bo brałam leki na podtrzymanie ciąży i bardzo źle się czułam - dodała Kubicka. Teraz modelka pokazała obserwatorom, jak wygląda jej prawdziwa cera. Opowiedziała także o swoim samopoczuciu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka trafiła do szpitala: "Najgorszy ból jaki w życiu poczułam"

Sandra Kubicka szczerze o ciążowych realiach

Modelka opublikowała na Instagramie filmik, na którym pokazała dolegliwości związane z ciążą. Kubicka wyznała, że ma osłabiony organizm i towarzyszą jej: trądzik, wymioty, przesuszone włosy oraz opryszczki. Gwiazda napisała o wyidealizowanej rzeczywistości na Instagramie, która wpędziła ją w gorsze samopoczucie. "Przez wszystko, czego się naoglądałam w internecie, bardzo źle psychicznie zniosłam pierwszy trymestr. Codziennie dzwoniłam do lekarza, pytając, czy to tak ma być. Płakałam z bezsilności, zadając sobie pytanie, czy dziecko jest zdrowe, dlaczego tak bardzo cierpię, czy on też tak cierpi" - napisała w opisie. Modelka postanowiła także zwrócić się do internautek z motywującymi słowami. "Okazało się, że ciąża też tak może wyglądać. Nie zawsze jest kolorowo. Nie martwcie się, ja też zniosłam to fatalnie. To naturalny proces, każda kobieta jest inna, każdy organizm odbiera te zmiany inaczej. Jestem z wami" - dodała.

Fani Sandry Kubickiej okazali jej wsparcie

Pod postem modelki pojawiło się sporo komentarzy od obserwujących, którzy postanowili napisać jej słowa otuchy. "Ile kobiet, tyle scenariuszy przechodzenia ciąży czy porodu. Nie ma co porównywać się do innych, bo można niepotrzebnie wprawiać się w zły nastrój. Ja mocno trzymam kciuki, że będzie tylko lepiej", "Dla mnie jesteś piękna zawsze", "Dużo zdrówka i siły życzę", "Aż mi się moja ciąża przypomniała. Wszystko tak samo na początku. Jak się to przetrwa, to potem już jest tylko lepiej. Zdrówka" - pisały internautki. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka na nowym nagraniu chwali się krągłościami. Jest też cień Barona

Sandra Kubicka w poście ogłaszającym ciążę Fot. @sandrakubicka / Instagram

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!