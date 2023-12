Jak donosi portal ShowNews, Joanna Opozda i Dariusz Opozda staną wkrótce przed sądem. Ojciec aktorki kierował niedawno sprawę przeciwko niej i chce jej odebrać darowiznę - mieszkanie, które kupił dla niej na warszawskiej Woli, i w którym jeszcze do niedawna przebywała wraz z synem, Vincentem. Jako powód miał podać "rażącą niewdzięczność". To jednak nie koniec kłopotów z prawem Joanny Opozdy.

Joanna Opozda stanie przed sądem. "Kara do pół miliona złotych"

- Do sądu w Busku-Zdroju wpłynął pozew złożony przez ojca Joanny Opozdy, dotyczący odwołania darowizny. Pierwsza rozprawa odbędzie się w lipcu 2024 roku - zdradził informator ShowNews. Jak donosi serwis, w pozwie wartość 68-metrowego mieszkania z dwoma miejscami garażowymi została ponoć wyceniona na 1,3 miliona złotych. Dziennikarze ShowNews mieli skontaktować się z prawnikiem, by ustalić, czy jest to zgodne z prawem. Jak się okazuje - jak najbardziej. Wystarczy wykazać "rażącą niewdzięczność". Prawnik zaznaczył, że aktorka może wynająć lub sprzedać mieszkanie, jednak w przypadku przegranej rozprawy sądowej będzie musiała zwrócić ojcu pieniądze za nieruchomość.

Joanna Opozda Joanna Opozda, KAPIF

Joanna Opozda z zarzutami o nielegalną reklamę

Sprawa z ojcem to nie koniec kłopotów aktorki. W połowie października Polska Agencja Prasowa poinformowała, że do prokuratury skierowano kolejny akt oskarżenia przeciwko osobom, które promują napoje wysokoprocentowe w mediach społecznościowych. Do tego grona zalicza się między innymi Joanna Opozda, która jako jedyna wyraziła zgodę na publikację wizerunku. Aktorka w oświadczeniu, które wystosowała 16 października, przekonywała, że została oszukana przez agencję. Jej pracownicy mieli poinformować ją, że promowanie napojów wysokoprocentowych jest zgodne z prawem. Na jakim etapie stoi sprawa? - Nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy, ale sąd może tutaj wydać wyrok nakazowy. Joannie O. grozi kara grzywny od dziesięciu tysięcy do nawet pół miliona złotych - mówi cytowany przez portal ShowNews rzecznik prasowy, prokurator Szymon Banna.

Joanna Opozda na otwarciu salonu kapif