Tomasz Stockinger przekazał ostatnio w rozmowie z "Twoim Imperium", że razem z bliskimi przygotowują się na odejście mamy. 97-letnia Barbara Bryska z racji sędziwego wieku ma być "na ostatniej prostej". Stockinger niedawno również zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Aktor jeszcze tego roku w rozmowie z nami opowiedział o operacji, którą przeszedł na otwartym sercu. Wszystko przez ostrą niewydolność zastawki i sporą ilość wody w płucach.

Tomasz Stockinger niedawno walczył o życie

Tomasz Stockinger dziś czuje się dobrze. Nie ukrywa jednak, że o mały włos stracił życie. Aktor uważa, że w powrocie do zdrowia pomógł mu m.in. fakt, że całe życie był za pan brat ze sportem. - Zawsze byłem za sportem. Mojej pasji sportowej zawdzięczam to, że działam i potrafię się zregenerować. Od lat gram regularnie w tenisa - ze względów sportowych i towarzyskich - powiedział Plotkowi. Stockinger ocenił, że w pomoc specjalistów przyczyniła się do wygranej walki ze schorzeniami. Mówił, że był przygotowany na odejście. - Dziś sytuacja wygląda nieźle. Byłem blisko pożegnania się z państwem, ale dzięki fachowym rękom chirurga, kardiochirurga, świetnej opiece w Instytucie w Aninie, wróciłem do żywych i sprawnych. Będę zawsze wdzięczny za to i bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim. Ja byłem przygotowany na odejście. Nie spałem cztery tygodnie. Miałem trzy litry wody w płucach... - opowiedział Plotkowi Tomasz Stockinger.

Mama Tomasza Stockingera "stopniowo odchodzi"

Mama Tomasza Stockingera w 2015 roku trafiła do domu opieki po tym, jak zwichnęła nogę. Tomasz Stockinger opowiedział niedawno, że stan zdrowia Barbary Bryskiej znacznie się pogorszył. - Jest w domu opieki. Odwiedzamy ją, wspieramy, ale coraz bardziej traci chęć do życia. Mijający rok, letnie upały, bardzo dały jej się we znaki, osłabiły. Niestety, musimy być nastawieni na najgorsze, bo w jej oczach gaśnie życie. Jesteśmy świadkami jej stopniowego odchodzenia - mówił dla "Twojego Imperium".

