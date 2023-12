Anna Przybylska była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Popularność zyskała dzięki występowi w serialu obyczajowym "Złotopolscy", gdzie zagrała Marylkę Bakę. Później pojawiła się w takich produkcjach, jak "Daleko od noszy" czy "Kariera Nikosia Dyzmy". Gdyby żyła, w święta obchodziłaby 45. urodziny. Jej matka wyjawiła, w jaki sposób córka obchodziła swoją osiemnastkę.

Anna Przybylska obchodziła urodziny spokojnie

Obecnie osiemnastki kojarzą się nam z wielką imprezą. Jak się okazuje, wejście aktorki w dorosłość nie było tak huczne, jak można by się spodziewać. Jej mama, Krystyna Przybylska, opisała urodziny córki jako spokojne i niezbyt ceremonialne. Mogło to też wynikać z faktu, że urodziny Przybylskiej przypadały na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Spotkała się ze swoimi znajomymi, ale wielu z nich, ze względu na termin, było w rozjazdach.

Na swój prezent aktorka musiała jednak poczekać. Ze względu na okres zimowy, jej rodzice zdecydowali, by wstrzymać się z niespodzianką. I to przez kilka miesięcy, bo aż do czerwca, a konkretnie do dnia dziecka. Ukryli podarunek w domu sąsiadki. Przyjaciółka Przybylskiej przyszła z rowerem, a jedyne co usłyszeli to piski i wrzaski wniebowziętej Ani. Mama podkreśliła, że to zdecydowanie był wymarzony prezent jej ukochanej córki.

Anna Przybylska i jej życie prywatne

Anna była znaną aktorką, której życie interesowało wielu. Urodziła się w Gdyni, gdzie studiowała pedagogikę obronną, którą rzuciła po roku nauki. Najpierw wyszła za mąż za tenisistę Dominika Zygrego. Ich małżeństwo było krótkie, gdyż przetrwało rok. Następnie związała się z piłkarzem, Jarosławem Bieniukiem, z którym ma trójkę dzieci: Oliwię, Szymona i Jana. Para nigdy się nie pobrała. Więcej zdjęć Anny Przybylskiej znajdziesz w galerii na górze.

Anna Przybylska Fot. Radosław Jóźwiak / Agencja Wyborcza.pl

Anna Przybylska wierzyła, że pokona chorobę

Aktorka zachorowała na raka trzustki. Leczyła się w klinikach w Szwajcarii oraz USA. Cały czas miała nadzieję, że uda jej się wygrać z chorobą. Ostatecznym ciosem dla Przybylskiej była odmowa eksperymentalnego leczenia w Stanach Zjednoczonych ze względu na pogarszające się wyniki. Niestety żadne leczenie nie przyniosło skutku, a Anna Przybylska odeszła w październiku 2014 roku.

Anna Przybylska Fot. Albert Zawada / Agencja Wyborcza.pl