Kolejny program znika z anteny TVP. Na razie nie ma za niego zastępstwa

Co nowego w TVP? Ano, od kilku dni można powiedzieć z jednej strony "nihil novi" [łac. nic nowego -red.], jako określenie wciąż trwających zmian, a z drugiej z kolei, również ze względu na owe zmiany - dużo się dzieje. W każdym razie już bez filozofowania media codziennie obiegają jakieś nowe wieści odnośnie Telewizji Polskiej.

Kolejny program znika z anteny. Na razie nie ma zastępstwa

Nie inaczej jest teraz. Jak nieoficjalnie ustalił portal wirtualnemedia.pl, z anteny TVP właśnie znika magazyn interwencyjny "Alarm". Program podobno na stałe usunięto z ramówki, a póki co "nie ma planów zastąpienia go pozycją o podobnej tematyce". "Alarm" był emitowany od poniedziałku do soboty o godz. 20:10. Gdy jednak w zeszłym tygodniu w TVP zmieniono władzę i zawieszono emisję programów informacyjnych, program nie wrócił na antenę, a zamiast niego emitowane są powtórki koncertów kolędowych. Ostatni odcinek pokazano we wtorek 19 grudnia br. i ma już nie wrócić na antenę. Ostatnio magazyn prowadzili Jacek Łęski, Agnieszka Oszczyk i Urszula Rogala. Do października br. gospodarzem był też Mirosław Rogalski, który został odwołany z funkcji szefa Akademii Telewizyjnej. Zastąpił go Sławomir Matczak.

W "Alarmie" atakowano osoby, które krytykowały PiS. Monika Olejnik wygrała w sądzie

W "Alarmie!" pokazano m.in. materiał dotyczący podejrzanych okoliczności reprywatyzacji kamienic przy ul. Mokotowskiej 8 i al. Szucha 16. w Warszawie, gdzie mieszkać mieli Monika Olejnik, Edward Miszczak czy Anja Rubik. Dziennikarka wytoczyła TVP proces, który wygrała. Sąd w tym roku prawomocnie uznał, że pokazane w programie informacje naruszyły jej dobra osobiste. Nakazał TVP przeprosiny i zapłatę po 25 tys. złotych na Caritas oraz Fundację TVN. Jak niedawno Olejnik pisała na Instagramie, przeprosin wciąż nie dostała. Więcej zdjęć Moniki Olejnik znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

