W święta Bożego Narodzenia Sandra Kubicka wyjawiła obserwatorom, że spodziewa się dziecka ze swoim narzeczonym Aleksandrem Milwiw- Baronem. Już wiadomo, że zakochani oczekują narodzin syna. Modelka na początku ciąży chciała ukrywać brzuch, bo czekała na moment, w którym będzie gotowa, by podzielić się z innymi radosną nowiną. Na Instagramie wyjawiła, w jaki sposób udało jej się to zrobić.

Zobacz wideo Sandra Kubicka w Kole Plotka

Sandra Kubicka ukrywała ciążowy brzuch

W pierwszych miesiącach modelka podjęła decyzję, że nie będzie się dzielić ze światem informacją o ciąży. Jak wyznała na Instagramie, chciała sama w odpowiednim momencie powiedzieć o tym, że spodziewa się dziecka, i robiła wszystko, by paparazzi nie ujawnili tej wiadomości przed nią. Nie chciała również, by wszyscy dowiedzieli się, że będzie mamą, gdy nie miała pewności, że syn będzie zdrowy. Jak się okazało, na dziesięcioleciu marki odzieżowej ubrała odpowiednio dopasowane rajstopy, które wymodelowały jej ciało i ukryły krągłości. By jeszcze bardziej ukryć brzuch, założyła marszczoną sukienkę. Wyznała, że w pewnym momencie, wraz z Baronem, opuścili imprezę w pośpiechu.

Jak mi brzuch zaczął wychodzić, to uciekliśmy z imprezy jak Kopciuszek.

Kubicka pokazała również na InstaStories, jak obecnie wygląda jej brzuch. Czasem, gdy stoi z przodu, nie jest on widoczny prawie wcale, a niekiedy, gdy tylko napije się wody, to że jest w ciąży, jest znacznie trudniejsze do ukrycia. Krągłości pojawiają się od razu, co widać na zdjęciu poniżej. Modelka nie musi już teraz ukrywać, że jest w stanie błogosławionym. Wraz ze swoim narzeczonym, są niezwykle szczęśliwi, że mogli podzielić są tą informacją ze światem i to na własnych warunkach. Więcej zdjęć pary znajdziesz w galerii na górze strony.

Sandra Kubicka pokazuje, jak teraz wygląda jej brzuch https://www.instagram.com/sandrakubicka

Sandra Kubicka miała problem, by zajść w ciążę

Ogłoszenie ciąży przez modelkę było dla wielu jej obserwatorów dużym zaskoczeniem i jednocześnie wywołało u nich wzruszenie. Sandra Kubicka nie ukrywała, że miała problemy, aby zostać mamą. Wszystko ze względu na jej zdrowie. Postanowiła, że jeśli tym razem nie uda jej się naturalnie zajść w ciążę, będzie próbowała metody in vitro. Ostatnia próba okazała się udana, a narzeczeni oczekują teraz na przyjście na świat ich pierwszego dziecka. Pogratulowało im wiele znanych osób, m.in. była partnerka Barona, Julia Wieniawa, oraz żona znanego kompozytora, Agata Rubik. Co napisały? Zobaczcie tutaj: Sandra Kubicka i Baron zostaną rodzicami. Skomentowała to Julia Wieniawa.

Sandra Kubicka ukrywała ciążę przez kilka miesięcy Sandra Kubicka ukrywała ciążę przez kilka miesięcy. Fot. KAPiF