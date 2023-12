Justyna Żyła i Piotr Żyła byli małżeństwem przez 12 lat. Para doczekała się dwójki dzieci: Jakuba oraz Karoliny. W 2018 roku pojawiły się pierwsze plotki, jakoby ich związek miał przechodzić kryzys. Jak się okazało, były one prawdziwe. Jakiś czas później doszło do rozwodu. Rozstanie nie obeszło się bez publicznego prania brudów. Skoczek narciarski szybko znalazł nową miłość. Natomiast Justyna Żyła pozostawała singielką. Ten stan należy już jednak do przeszłości. Bowiem w minione święta Bożego Narodzenia media obiegła radosna informacja. Justyna Żyła przyjęła oświadczyny partnera. W sieci opublikowała nawet urocze nagranie. Jeśli myślicie, że Piotr Żyła nie zareagował, to jesteście w błędzie. Jeszcze tego samego dnia zamieścił pewne zdjęcie.

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Justyna Żyła zaczyna nowy etap. Zaręczyła się z ukochanym

Justyna Żyła prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych. Choć chętnie publikuje kadry z życia prywatnego, to nowego ukochanego wolała trzymać w tajemnicy. Wyjątek zrobiła dopiero w wigilię. Celebrytka pochwaliła się romantycznym nagraniem, przy okazji informując o zaręczynach. "Nigdy nie mów nigdy" - napisała, a pod postem niemalże od razu wylała się tona gratulacji i pozytywnych komentarzy. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Piotr Żyła nie pozostaje w tyle. Pochwalił się świątecznym kadrem

Piotr Żyła jest w związku z Marceliną Ziętek, która znana jest m.in. z seriali dokumentalnych emitowanych na antenie TVN. Para od początku budzi kontrowersje wśród internautów. Dzieli ich bowiem dziesięć lat różnicy. Od jakiegoś czas żadne z nich nie publikowało wspólnych kadrów w sieci. To przyczyniło się do spekulacji, jakoby między tą dwójką zaczęło źle się dziać. Nic bardziej mylnego. W tym samym dniu, co Justyna Żyła przyjęła oświadczyny, jej były mąż opublikował świąteczne ujęcia w towarzystwie ukochanej. Para zapozowała na tle bogato ozdobionej choinki i nie szczędziła sobie czułości. "Życzymy wam cudownych świąt" - przekazali. Internauci natychmiastowo zareagowali. W komentarzach nie szczędzili ciepłych słów i komplementów. "Cudownie was widzieć", "Wesołych świąt" - pisali. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

