Joanna Opozda rozstała się z Antonim Królikowskim w atmosferze skandalu. Kiedy jeszcze była w ciąży, aktor odszedł do Izabeli, z którą jest do dziś. Obecnie Opozda walczy z nim o alimenty na syna Vincenta. Para jest w trakcie rozwodu. Aktorka jest aktywna zawodowo, a na platformę Netflix właśnie trafił serial z jej udziałem. Joanna Opozda pokazała kilka scen na Instagramie, a przy okazji wbiła szpilę byłemu.

Serial z Joanną Opozdą na Netfliksie. "Czułam się fatalnie"

Joanna Opozda ujawniła, że gdy pracowała na planie "Tajemnic polskich fortun" była w pierwszym trymestrze ciąży i nie czuła się najlepiej. "Ja tutaj byłam w drugim miesiącu ciąży albo w trzecim. Czułam się fatalnie, ledwo stałam na nogach, dlatego nie zagrałam w dwójce. Pierwszy raz widzę tę scenę" - opowiadała na InstaStories.

Debiut Vincenta - zaśmiała się aktorka.

Joanna Opozda wbiła szpilę Antoniemu Królikowskiemu

Następnie pokazała scenę, podczas której zdemaskowane zostają zdrady bohatera serialu. Wówczas Edyta (w tej roli Joanna Opozda) rozbija butelkę na jego głowie, a Dorota (Małgorzata Kożuchowska) mówi: "Zdradzać, to trza umieć". "Pamiętajcie panowie 'zdradzać to trza umieć'" - podkreśliła Opozda na Instagramie. Można się domyślać, że było to odniesienie do jej sytuacji z jeszcze obecnym mężem.

Joanna Opozda wbiła szpilę Królikowskiemu? fot. Instagram.com/asiaopozda

Antoni Królikowski w nowym serialu

Antoni Królikowski w ostatnim czasie nie ma łatwego zawodowo czasu. Skandale z jego udziałem, takie jak zarzuty niepłacenia alimentów na syna czy zatrzymanie przez policję w trakcie jazdy "pod wpływem środków odurzających" mocno odbiły się na jego karierze. Niedawno jednak na TV4 miał premierę serial z jego udziałem "Uroczysko".

Te ostatnie lata były zdecydowanie najpoważniejsze pod względem tak zwanej posuchy zawodowej. Rzeczywiście nie było to łatwe, trudno z dnia na dzień zmienić styl życia i odejść od wręcz pracoholizmu. Ta przerwa dała mi przestrzeń do zastanowienia się nad tym, gdzie zmierzam i czego oczekuję od siebie i innych. Doceniam to, że życie nauczyło mnie pokory, dzięki temu czuję się nie tylko lepszym człowiekiem, ale też lepszym aktorem - mówił Królikowski w rozmowie z "Super Expressem".

