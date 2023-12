Maria Niklińska to córka znanej prezenterki, Jolanty Fajkowskiej. Aktorka nie chciała jednak budować swojej kariery na cudzej popularności. - Jak mówili, że jestem do mamy podobna, to budziła się we mnie agresja - wyznała jakiś czas temu w "Vivie". Niklińska pierwszy raz zadebiutowała na wielkim ekranie w wieku 13 lat. Zagrała Estoch w produkcji "Tajemnica Sagali". Jeszcze przed maturą udało jej się zdobyć rolę Agaty w "Klanie". W 2017 roku aktorka zdecydowała się odejść z serialu, który zdecydowanie przyniósł jej największą popularność. Postanowiła spełniać się w innej dziedzinie.

Zobacz wideo Aleksandra Domańska została instagramerką. Była zawiedziona przemysłem filmowym. "Człowiek musi zapłacić rachunki"

Maria Niklińska postawiła na muzykę i jest singielką

Gwiazda przez wiele lat opowiadała o tym, że jej wielką pasją jest muzyka. Widzowie mogli przekonać się o jej talencie w piątej edycji programu "Jak oni śpiewają". Artystka zachwyciła wtedy jurorów swoimi interpretacjami piosenek i doskonałym wokalem. W 2015 roku Maria Niklińska wydała swoją pierwszą płytę "Maria". Później zrobiła sobie dłuższą przerwę od śpiewu. Fani artystki mogli ją za to oglądać w serialu "Mecenas Porada" oraz na deskach warszawskich teatrów. W 2019 roku Maria Niklińska oficjalnie wróciła do muzyki. Nagrała piosenkę "Ten pierwszy", która pojawiła się w filmie "Łukasiewicz - nafciarz romantyk". Cztery lata później wypuściła teledysk do swojej piosenki "Między nami". Dziś marzy o założeniu rodziny, ale nie znalazła jeszcze odpowiedniego partnera. - Nie jestem wybredna, tak mi się ułożyło życie. Może nie mam szczęścia po prostu? Relacje to skomplikowana sprawa po dwóch stronach, żeby dwie strony chciały tego samego i to w tym samym momencie - powiedziała w "Kwarantannie Live".

Maria Niklińska w klipie do piosenki 'Pomiędzy nami' Fot. Maria Niklińska / Youtube / screenshot

Maria Niklińska przeżywa obecnie trudne chwile

Mama aktorki, Jolanta Fajkowska, od zawsze poświęcała się pracy. Ucierpiały na tym jej relacje z córką. - Babcia opowiadała mi, że całowałam ekran telewizora wieczorem i prosiłam, żeby mama pół dnia była w pracy, a pół w domu - mówiła Niklińska w "Vivie!". Ojca poznała dopiero, gdy była dorosła. Aktorka nawiązała wyjątkową więź z dziadkami, nie ukrywała, że jest z nimi najbardziej zżyta. Niestety niedawno media obiegła informacja o śmierci Józefa Fajkowskiego. Dziadek Marii Niklińskiej zmarł w wieku 96 lat. Aktorka pożegnała go we wzruszającym poście. ZOBACZ TEŻ: Maria Niklińska pożegnała wakacje zdjęciem w bikini. Aktorka wypoczywała w pięknej scenerii

