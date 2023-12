Magdalena Narożna przed Sylwestrem zaskoczyła. Gorąco w komentarzach

Magdalena Narożna postanowiła pochwalić się nową fryzurą na Instagramie. Fani są podzieleni co do jej metamorfozy. Porównują ją do nowej partnerki jej byłego męża i oskarżają o przerobienie zdjęcia.

