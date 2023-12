Piotr Adamczyk nowym prezesem TVP? Media pomyliły go z Michałem. Zareagował

Kto jest obecnie prezesem TVP? To dla niektórych może być teraz kłopotliwe. Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Zemła powołał na to stanowisko Tomasza Sygutę. Z kolei Rada Mediów Narodowych, w której przewagę mają politycy PiS, ogłosili najpierw, że pełniącym obowiązki prezesa został Maciej Łopiński, a następnie Michał Adamczyk. Zrobiło się więc spore zamieszanie. Do tego stopnia, że jeden z portali ogłosił, że nowym prezesem został... Piotr Adamczyk. Aktor już to skomentował.

Piotr Adamczyk ogłoszony nowym prezesem TVP? "To się nazywa tempo zmian"

Od lat wiemy, że Piotr Adamczyk żadnej roli się nie boi. Był już Fryderykiem Chopinem, papieżem Janem Pawłem II, ale funkcji prezesa TVP chyba nie przewidział. "Rada Mediów Narodowych wybrała Piotra Adamczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej" - ogłosił serwis fronda.pl. Aktor natknął się w sieci na tą informację. Nie omieszkał powiadomić o tym swoich obserwatorów na Instagramie i jednocześnie żartobliwie to skomentować.

O tym, że zostałem kolejnym prezesem TVP, dowiaduje się z prasy. (...) To się nazywa tempo zmian - napisał Piotr Adamczyk.

Piotr Adamczyk Fot. KAPIF

Trwa rewolucja w TVP

Trwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową w stan likwidacji. Ma to na celu zaprowadzenie potrzebnej restrukturyzacji spółek. W dalszym ciągu część budynków TVP jest okupowana przez polityków PiS-u, którzy sprzeciwiają się zmianom pod pozorem walki o pluralizm mediów. Nowy prezes TVP, Tomasz Sygut, zapowiedział natomiast powrót popularnych formatów informacyjnych. Maciej Orłoś ma wrócić do "Teleexpressu". Z kolei Jarosław Kulczycki zostanie szefem "Panoramy". Według raportu Wirtualna Media odświeżona formuła "Wiadomości", pod nazwą "19:30", spodobała się widzom i wyprzedziła "Fakty" TVN i "Wydarzenia" Polsatu pod względem oglądalności.

