Beata Tadla napisała "cieplutko" o Michale Adamczyku. Nie siliła się na dyplomację

Michał Adamczyk od ośmiu dni okupuje budynek TVP na Placu Powstańców w Warszawie, gdzie mieści się siedziba TAI. Jego oddanie propagandzie docenili decydenci z PiS-u, którzy nie uznają decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Przypomnijmy, że przed świętami dzięki niemu prezesem TVP został Tomasz Sygut. W związku z tym Rada Mediów Narodowych, zdominowana przez obecną opozycję, żyjąc jakby w alternatywnej rzeczywistości, ogłosiła Michała Adamczyka nowym "prezesem" TVP. O kilka słów na jego temat pokusiła się teraz Beata Tadla.

Beata Tadla nazwała Michała Adamczyka kanalią

Jak niedawno podawaliśmy, Beata Tadla może wrócić wkrótce do TVP. Na razie czeka jednak na to, by propagandyści sympatyzujący z PiS-em opuścili budynek TAI. Póki co bacznie obserwuje, to dzieje się w telewizji, od kiedy jest w niej nowa władza. Patrzenie na kolejne wystąpienia Michała Adamczyka, który mówi na filmikach w internecie o zamachu na media publiczne, przyprawia ją o zawroty głowy. Dopiero co pisała, że prezenter, z którym w przeszłości miała okazję współpracować, od jakiegoś czasu udaje, że jej nie zna. "Praca, redakcja! Biurko obok. (...) ten człowiek mnie nie poznaje. Z knajpy, z ulicy... Udaje, że nie zna! Wyobrażacie sobie?" - pisała dziennikarka. Po tym, jak Rada Mediów Narodowych ogłosiła go "prezesem" TVP, pokusiła się o nowe InstaStories. Nie owijała w bawełnę i nie siliła się na dyplomację.

Marzę o świecie, w którym nie ma kanalii pokroju Michała Adamczyka" - napisała z rozbrajającą szczerością Beata Tadla na InstaStories.

Beata Tadla o odejściu z TVP KAPiF.pl

Co się dzieje w TVP? Coraz więcej obostrzeń

Pracownicy TVP czują się teraz w pracy bardzo niepewnie i mają dość nerwowej sytuacji. - Wszyscy są już zmęczeni gęstniejącą atmosferą w budynku TVP przy Woronicza. Między sobą mówią, że mają nadzieję, że niebawem wrócą do porządku. Obecnie zamykane są kolejne przestrzenie gmachu do użytku pracowników, np. garaż podziemny czy większość wejść. Niektórym wjeżdżającym do pracy sprawdzane są bagażniki! Nikt już nie wie, co przyniesie kolejny dzień - ujawnił pracownik TVP w najnowszej rozmowie z Pudelkiem.

