Jan Maria Rokita znacząco zmienił swój wygląd. Metamorfoza byłego polityka PO

Jan Maria Rokita był prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej, w której w latach 2003-2005 sprawował władzę. Jego następcą został Donald Tusk. Przez sześć kadencji utrzymywał mandat posła. Jego kariera stopniowo wygasała, by zakończyć się wyrzuceniem z PO w 2013 roku. Teraz Rokita zajmuje się polityką jedynie jako obserwator i komentator.

Jan Maria Rokita przeszedł metamorfozę

Były członek jednej z największych partii politycznych w Polsce nie jest zbyt częstym gościem w programach telewizyjnych. Po zakończeniu swojej kariery w polskiej polityce został komentatorem w TVN24 Biznes i Świat. Po kilku latach pojawił się w mediach ponownie. Wielu widzów mogło przeżyć szok, gdy ujrzeli, jak bardzo się zmienił w kilka lat.

64-latek zapuścił brodę i wyglądem znacząco odbiega od tego, do czego przyzwyczaił odbiorców. Były polityk postanowił również odciąć się od miejskiego zgiełku i z chęcią przeniósł się w Bieszczady, gdzie może odpocząć. Jedyne, co zostało niezmienne, to okulary, których styl pozostaje niezmiennym, charakterystycznym elementem jego wizerunku. Zobacz, jak Rokita wyglądał kiedyś, zdjęcia znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Jan Maria Rokita i jego kariera polityczna

Były polityk za czasów PRL był działaczem opozycyjnym. Później przez wiele lat związany był z Platformą Obywatelską. To z jej ramienia wstąpił do komisji śledczej dotyczącej afery Rywina. Dzięki temu stał się jednym z najważniejszych polityków w kraju. Został kandydatem na premiera w 2005 roku. Po przegranych wyborach jego pozycja stopniowo się osłabiała. Postanowił odejść z polityki w 2007 roku, nie startując w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Decyzję tę motywował faktem, że jego żona, Nelli Rokita, została nominowana przez ówczesnego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego, na doradcę ds. kobiet. Został wykładowcą Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Z partii został wyrzucony za niepłacenie składek. W 2018 roku poparł kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Rok później poparł również kandydata PiS w wyborach parlamentarnych. Obecnie wypowiada się sporadycznie na tematy polityczne.

