"19:30" to odpowiedź nowych władz TVP na "Wiadomości". Dotychczasowy, flagowy program informacyjny TVP został odmieniony. Ta zmiana zainteresowała widzów. Świadczą o tym słupki oglądalności. "19:30" wyprzedza "Fakty" TVN-u i "Wydarzenia" Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk komentuje zamieszanie wokół TVP. Mówi o okupowaniu budynków

Widzowie chętnie oglądają "19:30". Program pokonał "Fakty" TVN

Według raportu portalu Wirtualne Media sześć wydań "19:30" obejrzało średnio 2,74 miliona widzów. To przekłada się na 22,69 procenta udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Tak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarły Wirtualne Media. Zdecydowanie największą widownię program zanotował w dniu debiutu, czyli 21 grudnia. Następcę "Wiadomości" obejrzało wówczas 4,29 miliona osób (34,29 proc. udziału w rynku). Dla porównania, w tym samym okresie "Fakty" TVN-u oglądało średnio 2,35 mln widzów (20,11 proc. udziału), a "Wydarzenia" Polsatu 1,95 mln widzów (17,12 proc.). Z kolei "Wiadomości", które były emitowane na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia, w listopadzie oglądało średnio 2,75 mln osób.

Wkrótce powróci "Teleexpress" z Orłosiem i "Panorama" z Kulczyckim

Przypomnijmy, że szefem redakcji "19:30" został Paweł Płuska, który przez lata był związany z "Faktami" TVN. Wśród prowadzących program są Marek Czyż, Joanna Dunikowska-Paź i Zbigniew Łuczyński. Niebawem na antenę ma powrócić "Teleexpress" z legendarnym prowadzącym, Maciejem Orłosiem. Dziennikarz odniósł się do medialnych doniesień na swoim kanale na YouTube. "Tak, to prawda: wracam do 'Teleexpressu' i tam też niebawem się zobaczymy!" - powiedział Maciej Orłoś. Przełożoną Orłosia ma być Danuta Dobrzyńska-Schimmer, która odeszła ze stacji w 2017 roku po 20 latach pracy. Teraz ma zająć się reaktywacją "Teleexpressu". Widzowie ponownie zobaczą także "Panoramę", której szefem ma zostać Jarosław Kulczycki.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!