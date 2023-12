Święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja do rodzinnych spotkań. W tym okresie gwiazdy chętnie fotografują się w gronie najbliższych i pokazują w sieci więcej prywaty. Natalia Kukulska pochwaliła się na Instagramie swoimi dziećmi. Wszystko wskazuje na to, że talenty odziedziczyły po zdolnych rodzicach.

Zobacz wideo Kukulska z dumą mówi o dzieciach. Córka wyjeżdża za granicę

Kukulska pochwaliła się dziećmi. Internauci: Ale zdolniachy, muzyka we krwi

Natalia Kukulska wstawiła na Instagram nagranie, na którym możemy dostrzec trójkę jej dzieci przy fortepianie. Z filmiku wynika, że całą trójkę ciągnie do muzyki i są utalentowane w tym zakresie. "Zamiast kolęd, kolejno odlicz... Jaś (23), Ania (18), Laura (6). Mikołaj wiedział, jak załatwić święta jedną zabawką" - napisała Natalia Kukulska na Instagramie. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych internautów. "Brawo", "Gratuluję zdolnych dzieci", "Fajna rodzinka", "Ale zdolniachy, muzyka we krwi", "Piękne muzyczne święta" - pisali.

Kukulska i Dąbrówka są małżeństwem od 23 lat. Mają trójkę dzieci

Przypomnijmy, że Natalia Kukulska wyszła za perkusistę Michała Dąbrówka w 2000 roku. Ich syn Jan przyszedł na świat w czerwcu 2000 roku. Anna, która imię ma po legendarnej babci Annie Jantar, urodziła się w 2005 roku. Laura urodziła się w styczniu 2017 roku. Rodzina zamieszkuje jeden z domów w Komorowie, pod Warszawą, gdzie mają także swoje prywatne studio nagrań. Kukulska i Dąbrówka wciąż razem pracują, wspólnie biorąc udział w kolejnych, muzycznych projektach. W 2020 roku ukazał się album "Czułe struny", na którym Kukulska zinterpretowała kompozycje Fryderyka Chopina. Płyta spotkała się z bardzo dobrym odbiorem krytyków i fanów. Rok później wydano edycję specjalną wydawnictwa. W ubiegłym roku wydała koncertowy album z serii MTV Unplugged.

