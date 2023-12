Gwiazdor "BrzydULI" poślubił 20 lat młodszą partnerkę. Uroczystość odbyła się w Portugalii

Michał Sitarski to gwiazdor drugiej części "Brzyduli", który skończył w tym roku 46 lat. Ukończył on studia aktorskie w Krakowie. Przez kilkanaście lat grał w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jest znany z takich produkcji jak: "Brzydula 2", "Egzamin z życia" czy "Na Wspólnej". Jest on także aktorem dubbingowym. Swoją wybrankę, Natalię Iwańską, poznał na planie filmowym "Marzec '68". To właśnie tam się w sobie zakochali. Teraz chwalą się ślubem w wyjątkowym dla nich miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Filip Bobek zdradza fabułę Brzyduli

Michał Sitarski wziął ślub w Portugalii

Aktor nie był najbardziej wylewny, jeśli chodzi o życie prywatne. Jego związek z Natalią Iwańską nie był jednak owiany tajemnicą. Tym razem dowiedzieliśmy się, że para wzięła ślub w Portugalii. Miejsce z pewnością nie zostało wybrane przypadkowo. To właśnie tam rok wcześniej Sitarski oświadczył się swojej ukochanej. Zdjęcia nowożeńców udostępniane są przez ich najbliższych znajomych, którzy uczestniczyli w uroczystości. Zdjęcia ślubne pary znajdziesz na górze w galerii.

Michał Sitarski zakochał się w koleżance z planu

Michał Sitarski poznał Natalię Iwańską na planie filmowym w 2021 roku. To właśnie tam między nimi zaiskrzyło. Ich miłosna relacja weszła na następny etap w kolejnym roku, podczas imprezy sylwestrowej na zakończenie 2022 roku. Wtedy właśnie aktor postanowił się oświadczyć. Ich miłosną relację możemy obserwować na Instagramie Natalii Iwańskiej, która chętnie dzieli się zdjęciami i filmikami ze swojego życia prywatnego.

Natalia Iwańska to obiecująca aktorka

Natalia Iwańska coraz częściej pojawia się w filmach i serialach. Młoda aktorka wystąpiła niedawno w polskim hicie nakręconym dla HBO "#BringBackAlice", gdzie odegrała rolę Weroniki. Oprócz występu we wspomnianym już "Marzec '68'" zagrała również w filmie "Horror Story" oraz "Święta Inaczej". Wcześniej pojawiała się epizodycznie w popularnych, polskich produkcjach takich jak: "Ojciec Mateusz", "Ślad" czy "Prawo Agaty". Aktorka grała również na deskach teatru u boku takich gwiazd jak Anna Mucha czy Filip Bobek.

o malo co - premiera KAPiF.pl / KAPIF.pl