"Taniec z Gwiazdami" od lat gości na antenie Polsatu, ale zabrakło go w jesiennej ramówce stacji. Według najnowszych medialnych doniesień format ma powrócić już wiosną. Nie ominą go jednak zmiany. Ze swoją posadą będzie musiała pożegnać się aż trójka jurorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Hakiel wróci do "Tańca z gwiazdami"? Zabrał głos

Wraca "Taniec z Gwiazdami". W jury pozostanie tylko Iwona Pavlović

Edward Miszczak po objęciu dyrektorskiego stołka w Polsacie zrezygnował z emitowania "Tańca z Gwiazdami" w jesiennej ramówce. W wywiadach tłumaczył, że problemem jest skład uczestników. "Wszystko będzie, jak będą fajni uczestnicy. To jest zadanie przed producentem. On ma z tym problem, że już wszyscy tańczyli, więc bardzo trudno jest znaleźć fajną obsadę, która będzie rokować. Jeśli nie będzie dobrej obsady, to nie będzie tego programu" - mówił Edward Miszczak w rozmowie z Plejadą. Wszystko wskazuje na to, że uczestnicy się jednak znaleźli, a show powróci na antenę wiosną. Jak podają Wirtualne Media zmieni się jednak skład jurorski. W programie ma pozostać jedynie Iwona Pavlović, która jest jurorką od pierwszej edycji show (jeszcze w stacji TVN). Nie zobaczymy więc ponownie Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Piasecznego i Michała Malitowskiego. Informator portalu wyjawił, że w jury mają zasiadać trzy osoby.

Dzięki zmniejszeniu liczby jurorów każdy będzie miał więcej czasu na wypowiedź. Taka jest strategia Edwarda Miszczaka - powiedział informator portalu Wirtualne Media.

Kinga Zawodnik wystąpi w show Polsatu

Przypomnijmy, że Plotek informował już wcześniej, kto ma pojawić się w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jedną z uczestniczek show ma być Kinga Zawodnik. Widzowie mogli ją poznać dzięki programom TVN Style "Dieta czy cud?" i "Pierwszy raz Kingi". Celebrytkę na Instagramie obserwuje ponad 122 tys. użytkowników.

Kinga zawodnik schudła ponad 38 kilogramów. Zachwyciła odmienioną sylwetką. 'Wreszcie widzę swoją szyję' Kinga zawodnik schudła ponad 38 kilogramów. Zachwyciła odmienioną sylwetką. 'Wreszcie widzę swoją szyję'; fot. kapif.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!