Tomasz O. to aktor, który zdobył rozpoznawalność dzięki roli Andrzeja w serialu "M jak miłość". Na odejście z produkcji zdecydował się po prawie dziesięciu latach pracy. Tłumaczył tę decyzję wypaleniem i chęcią zmian w karierze. Kryminalna przeszłość Tomasza O. nigdy nie była dla niego tematem tabu. W 1999 roku aktor został zatrzymany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i został skazany na dwa lata więzienia. Jak się okazuje, znów ma kłopoty z prawem. Do sądu skierowano akt oskarżenia.

"M jak miłość". Tomasz O. popełnił dwa czyny

"Super Express" skontaktował się z rzeczniczką prasową Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Aleksandrą Skrzyniarz. Kobieta wyjawiła, o co został oskarżony Tomasz O. - Podejrzanemu zarzucono popełnienie dwóch czynów: posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami oraz narażenie podatku dochodowego na uszczuplenie poprzez zawyżenie kosztów przychodu w złożonej deklaracji podatkowej – poinformowała. - W toku śledztwa ustalono, że w latach 2018–2019 r. Tomasz O. posłużył się do rozliczeń podatkowych, w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, poświadczającymi nieprawdę fakturami na łączną kwotę blisko 610 tys. zł. Faktury te wystawione zostały przez spółki, a dotyczyły m.in. świadczeń związanych z obsługą marketingową. Nadto oskarżony w 2019 r. użył wskazanych faktur do rozliczeń podatkowych, czym naraził podatek dochodowy na uszczuplenie w kwocie ponad 100 tys. złotych - dodała dla "Super Expressu".

"M jak miłość". Tomasz O. skomentował zarzuty

Tabloidowi udało się również skontaktować z oskarżonym. Aktor ma zamiar zmierzyć się z zarzutami i udowodnić prawdę. - Zaufałem nieodpowiedniej osobie, a teraz ponoszę tego konsekwencje. Nie unikam odpowiedzialności, pójdę do sądu i udowodnię swoją niewinność oraz oczyszczę dobre imię - powiedział dla "Super Expressu". ZOBACZ TEŻ: Aktor z "Listów do M." przed sądem. Grozi mu więzienie

