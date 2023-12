Kabula nie miała łatwo w życiu. Urodziła się w Tanzanii. Została porzucona przez ojca ze względu na swoją wyjątkowość. Wychowywała ją jedynie matka. Jako nastolatka została okaleczona i pozbawiona prawej ręki, gdyż w afrykańskiej wierze ciało albinosów stanowi talizman. Martyna Wojciechowska poznała Kabulę w 2014 roku podczas kręcenia "Kobiety na krańcu świata". Spotkały się na planie dokumentu na temat albinosów "Ludzie Duchy". Ich silna więź sprawiła, że podróżniczka postanowiła w 2017 roku adoptować Kabulę. Dziś kobieta ma 25 lat i jest studentką.

Kabula zawalczyła o swoje prawa. Martyna Wojciechowska pęka z dumy

Kabula jest już w trakcie studiów prawniczych w Tanzanii. Jak często podkreśla Martyna Wojciechowska, jest niezwykle utalentowaną studentką. Okazuje się, że kobieta postanowiła działać na swojej uczelni, gdzie studentki odgórnie miały nakazane, aby nosić spódnice. Podróżniczka postanowiła pochwalić się osiągnięciem córki. Sama skomentowała:

Teraz dziewczyny mogą chodzić na zajęcia w spódnicy lub w spodniach - jak im wygodniej. #DUMA @rhemahkabulaofficially. Podobno niedaleko pada jabłko od jabłoni.

Internauci są również poruszeni inicjatywą studentki. Komentują jej postawę: "Brawa za odwagę". Dopisek podróżniczki też nie jest przypadkiem. Martyna Wojciechowska sama siebie określa jako feministkę. Często wypowiada się na temat równouprawnienia. Wielokrotnie podkreślała, że Kabula jest kobietą wyjątkową. Nie jest tajemnicą, że łączy je silna więź. Dziennikarka stara się co jakiś czas lecieć do Tanzanii, by odwiedzić córkę. Wspólne zdjęcia matki z córką znajdziecie na górze w galerii. Kabula, ze względu na napięty grafik na studiach, niestety nie może jej odwiedzać tak często, jakby chciała.

Pomoc dla Kabuli

Tuż po wyemitowaniu odcinka z Kabulą widzowie poczuli duże poruszenie jej historią. Martyna Wojciechowska postanowiła, że zorganizuje dla niej zbiórkę, która pozwoli dziewczynie na lepsze życie. Szybko zebrała tam 100 tysięcy złotych. Kwota ta została przeznaczona na edukację Kabuli. Kobieta chce pomagać osobom, które stały się ofiarami łamania praw w Afryce.

Martyna Wojciechowska znów z adoptowaną córką. Kabula wspomina jedno z pierwszych spotkań Instagram @rhemahkabulaofficially

