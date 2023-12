Agata Młynarska nie kryje oburzenia wobec ostatnich wydarzeń wokół TVP. Jak dowiedzieliśmy się 27 grudnia, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek mediów publicznych. Dziennikarka z tej okazji dodała wpis na Instagramie, będący komentarzem do całego zajścia.

Agata Młynarska gorzko o decyzji postawienia TVP w stan likwidacji. "Ile można dotować ten bałagan?"

"To już jest koniec. Koniec tej TVP, której prezesi i dyrektorzy byli jak cesarze z dworami" - oznajmiła Agata Młynarska, załączając do wpisu archiwalne zdjęcie z nieistniejącego już budynku "A" przy Woronicza 17. Dziennikarka nie ukrywa radości wobec ostrych i zdecydowanych ruchów nowej partii rządzącej. Pokłada także dużo nadziei, że wkrótce będziemy mieć w Polsce odpolitycznione media publiczne. "Mam nadzieję, że skończy się czas Bizancjum TVP, a zacznie praca nad restrukturyzacją i tworzeniem telewizji publicznej, a nie rządowej. Ruch z przekazaniem pieniędzy na onkologię i psychiatrię dziecięcą uważam za stosowny! Ile można dotować naszymi pieniędzmi ten bałagan?" - pyta na Instagramie Młynarska.

Agata Młynarska już wcześniej grzmiała nad TVP

To nie pierwszy raz, kiedy Agata Młynarska wypowiada się gorzko o działaniach PiS i pracownikach TVP. W ostatnim czasie opowiedziała nam o swoich przemyśleniach w kwestii zmian w mediach. - Media publiczne nie są własnością żadnej partii. Ta sytuacja pokazuje tylko, że niektóre partie myślą, że tak może być. Ale jest to też dowód na to, że media bez wątpienia są czwartą władzą i oddanie jej bardzo boli - zaczęła Młynarska. Wspomniała następnie o odbiorcach telewizji. - Widzowie nie chcą być zakładnikami jednego, jedynie słusznego przekazu. Mają tego dosyć i na szczęście mają też wybór. Zaklinanie rzeczywistości nic tu nie da. Czarne jest czarne, a nie białe, jak niektórzy twierdzą, trwając przy swoim - oznajmiła. Nie kryła ponadto oburzenia na temat pracowników publicznego nadawcy. - Okropny to wstyd i hańba dla dziennikarzy, którzy zdecydowali się na bycie tubą jednej partii. Nie zmyją tego wstydu z twarzy i nie przykryją żadnym pudrem - dodała na koniec.

