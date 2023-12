Monika Mrozowska wystąpiła w "Rodzinie zastępczej". Od tamtej pory pojawiła się w kilku produkcjach, jednak były to jedynie epizody. Mimo to celebrytka na stałe zagościła w polskim show-biznesie. Media nieustannie biorą pod lupę jej życie prywatne. Aktorka wychowuje bowiem czwórkę dzieci, a codziennością chętnie dzieli się w sieci. Ostatnio przez przypadek na jej koncie rozpętała się prawdziwa burza. Wszystko przez filmik, który wrzuciła. Internauci wychwycili na nim rażący szczegół.

Monika Mrozowska zrelacjonowała podróż z dziećmi

Monika Mrozowska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania obserwuje 177 tys. użytkowników. Celebrytka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje urywki zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Na jej profilu często możemy zobaczyć, w jaki sposób wychowuje dzieci. Aktorka nie ma problemu z pokazywaniem pociech w sieci. Wręcz przeciwnie. Robi to bardzo często. Tak samo było i tym razem, gdy zrelacjonowała wspólną podróż samochodem. Cała rodzina była w trakcie jazdy na świąteczne spotkanie. Humory im dopisywały, ponieważ na twarzach gościły promienne uśmiechy i wszyscy gibali się w rytm grającej muzyki. "Kocham! To już taka nasza tradycja. Gdy jedziemy do mojej mamy na wigilię, Karolcia rozkręca w aucie imprezę. Karolcia, Jadzia, Józio i Lucek. Fajnie, że mnie wybraliście na swoją mamę" - napisała pod postem.

Monika Mrozowska skrytykowana przez internautów

Opublikowany post nie pozostał bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka ruszyli do komentowania. W sekcji z komentarzami próżno było jednak doszukiwać się słów zachwytu. Ci zwrócili uwagę na to, że nie wszystkie dzieci, które znajdowały się w samochodzie, miały zapięte pasy bezpieczeństwa. "Dobrze widzę, że nie wszystkie dzieci mają zapięte pasy?" - zauważyła jedna z internautek. "Pasy!" - podchwyciła kolejna. "Jeszcze lepiej jakby mieli zapięte pasy. Jak tak można jeździć i jeszcze to puszczać w świat" - stwierdziła następna. A wy co o tym myślcie?

