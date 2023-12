Sandra Kubicka i Baron oczekują przyjścia na świat syna. Modelka radosną wiadomością podzieliła się z fanami na Instagramie 26 grudnia. "Moje największe marzenie właśnie się spełnia" - napisała wzruszona, dodając zdjęcie, na którym eksponuje zaokrąglony brzuch. Przyjaciele i fani pospieszyli z gratulacjami, jednak pozytywne wiadomości to nie jedyne, które właśnie dostaje Kubicka. Wszystko przez to, że zapytała o... zupę.

Sandra Kubicka dostaje niechciane rady. Krótko odpowiedziała

Sandra Kubicka i Baron okres świąteczno-noworoczny spędzają w polskich górach. Po podzieleniu się informacją o ciąży modelka przeszła do bardziej przyziemnych tematów. Zapytała fanów na Instagramie, gdzie w Zakopanem dostanie najlepszą zupę grzybową, na którą właśnie naszła ją ochota. Oprócz poleceń restauracji Kubicka dostała także masę wiadomości z pouczeniami, że w ciąży nie powinna jeść grzybów. Bardzo jej się to nie spodobało. - Ja się nie pytam, co wolno, ja się pytam, gdzie zjem grzyby. (...) Nie chcę mieć zderzenia z "Insta matkami". Nie pytam o rady - powiedziała zirytowana na InstaStories.

"Insta matki", słuchajcie mnie uważnie. Od razu was informuję, że ja tu nie będę się wdawać w dyskusje z wami i nie będę jedną z tych, co się mądruje, jak ma bąbelek leżeć. (...) Mam swojego lekarza, swoje dietetyczki, swoją intuicję i słucham organizmu. Nie testujcie mojej cierpliwości, bo będę blokować - dodała na udostępnionym kafelku.

Sandra Kubicka zmagała się z niepłodnością

Dla Sandry Kubickiej informacja o ciąży była z pewnością dodatkowym powodem do radości. Modelka choruje na zespół policystycznych jajników i już od kilku lat mówiła otwarcie o zmaganiach z niepłodnością i o tym, że bardzo pragnie zostać mamą. - Dla mnie to jest fenomenem, gdy słyszę, że ktoś za pierwszym razem zaszedł w ciążę (...). Nawet to, że mam owulację, nic się nie dzieje. To nie jest takie proste - mówiła w podcaście "Mamy czas".

