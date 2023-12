Imiona dzieci gwiazd wywołują różnorodne emocje. Ludzie ze świata show-biznesu często stawiają na nietypowe i rzadko stawiane wybory. Wydawać by się mogło, że w tej dziedzinie prym wiedzie Michał Wiśniewski, jednak okazuje się, że może mieć on sporą konkurencję. Sebastian Zys z pewnością znany jest szerszej publiczności pod pseudonimem Mr Sebii. Mężczyzna jest popularnym wykonawcą muzyki disco polo. W tym roku powitał on na świecie swoje piąte dziecko. Dziewczynka otrzymała nietypowe imię. Jak podkreśla dumny tata jedyne takie w Polsce.

Sebastian Zys wybrał wyjątkowe imię dla córki. Drugiego takiego w Polsce nie znajdziecie

Nie jest tajemnicą, że Sebastian Zys uwielbia eksperymentować z wyborem imion dla dzieci. Kilka lat temu wywołał sporo emocji, nazywając syna na cześć zespołu. Tym razem poszedł jednak o krok dalej. W październiku bieżącego roku gwiazdor disco polo powitał na świecie córkę. Relacją prosto ze szpitala dumny tata chętnie podzielił się na Instagramie. Przy okazji zdradził, jak pociecha została nazwana. Dziewczynka jest jego piątym dzieckiem i otrzymała równie nietypowe imię. "Już jest moja córeczka na świecie" - zaczął. Po czym dodał: "Zdecydowaliśmy się nazwać ją jedynym imieniem w Polsce "Ajuna". Ajuna to litewskie imię. Znaczenie imienia: Ajuna bardzo kocha rodzinę, lubi zarówno przyjmować gości jak i chodzić na spotkania towarzyskie, ma silny głos, dlatego realizuje swoje zamiłowania do przewodzenia innym. Doskonale przystosowuje się do sytuacji nawet najbardziej szokujących. Ajuna jest osobą zdecydowaną. Imieniny obchodzi 28 sierpnia" - wyjaśnił. Pod opublikowanym postem pojawiło się mnóstwo gratulacji. Internauci ze sporym entuzjazmem przyjęli imię wybrane przez gwiazdora disco polo.

Sebastian Zys nazwał syna na cześć zespołu. "Chłopiec jest jedynym dzieckiem w Polsce"

W 2019 roku Sebastian Zys powitał na świecie syna i nazwał dziecko nazwą swojego zespołu. Chłopiec otrzymał na imię Seweryn Sebi. Wówczas wielu internautów myślało, że jest to żart, ale prawda okazała się zupełnie inna. Gwiazdor disco polo otrzymał nawet specjalną zgodę z urzędu stanu cywilnego. "W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi akt urodzenia oficjalnie wprowadził nazwę Sebi jako drugie imię. Zjawisko polega na tym, że chłopiec jest jedynym dzieckiem w Polsce, które nazywa się Sebi. Dzidziuś to właśnie Seweryn Sebi Zys" - relacjonował w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

