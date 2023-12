"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej" - czytamy na platformie X (dawniej Twitter) ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Wydany komunikat jest odpowiedzią na decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odnośnie wstrzymania finansowania mediów publicznych.

TVP, Polskie Radio i PAP zostanie zlikwidowane. Jest decyzja ministra kultury

Oświadczenie ministra kultury Sienkiewicza jasno wskazuje na powody decyzji o likwidacji spółek. "W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - czytamy w komunikacie. Dodano również, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela".

Decyzja o odwołaniu mediów publicznych odpowiedzią na decyzję Andrzeja Dudy

Oświadczenie jest następstwem decyzji Andrzeja Dudy w sprawie finansowania mediów publicznych. Przypominamy, że prezydent zawetował uchwaloną ustawę okołobudżetową na rok 2024, w której znalazły trzy mld zł na media publiczne. Argumentował to bezprawnym - w jego ocenie - przejęciem mediów publicznych przez nowy rząd. Andrzej Duda zapowiedział tym samym, że po świętach Bożego Narodzenia złoży do Sejmu własny projekt dotyczący zaplanowanych wydatków. Tak też się stało - prezydencki projekt trafił do Izby 27 grudnia. Jak informowała Kancelaria Prezydenta, projekt "zawiera podwyżki dla nauczycieli, ale nie trzy miliardy złotych na nielegalnie przejętą telewizję publiczną".

